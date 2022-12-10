搞笑野生動物攝影大獎展現可愛趣緻一刻

主辦方希望以攝影比賽的方式引起人們對野生動物權益的關注。

Two penguins standing on a beach, one is turning its back on the other and holding its fin out.

美國攝影師Jennifer Hadley的作品《有咩同我隻手講》（Talk to the Fin）。 Source: Supplied / Jennifer Hadley/Comedy Wildlife

一年一度的
Comedy Wildlife Photography Awards
攝影大獎2022年的得獎名單公佈，美國攝影師Jennifer Hadley的《反應慢過貓》（Not so cat-like reflexes）奪得第一位。照片顯示一隻小獅子笨拙地從樹上掉下來。

她說：「牠（當時）想下來，嘗試踩著正確的樹枝，結果就這樣（摔倒）了。這可能是牠第一次爬樹。」
Jennifer Hadley的另一幅作品《有咩同我隻手講》（Talk to the Fin）也獲得觀眾票選第一位。

該攝影大賽從2015年起舉辦，歡迎全世界的職業和業餘攝影師免費參加，顧名思義就是要捕捉野生動物的「搞笑」一瞬。每年都有成千上萬人投稿。

大賽的目標是以幽默來引起人們對野生動物棲息地受威脅的關注。

一起看看以下的入圍作品吧！
Hippo yawning next to a heron in the water.
Jean Jacques Alcalay作品《誤導人的非洲視覺》（Misleading African Viewpoints 2）。 Source: Supplied / Jean Jacques Alcalay / Comedy Wildlife Photography Awards
Two fish underwater looking at camera with mouths open.
Arturo Telle Thiemann作品《影張相先》（Say cheeeese）。 Source: Supplied / Arturo Telle Thiemann / Comedy Wildlife Photography Awards
An owl sits inside a tunnel appearing to wink at the camera.
Arshdeep Singh作品《見到你喇》（I CU boy!）。 Source: Supplied / Arshdeep Singh / Comedy Wildlife Photography Awards
Four photos of a bird playing in a backyard
Jia Chen作品《控波差波射波，難我唔到》。 Source: Supplied / Jia Chen / Comedy Wildlife Photography Awards
Squirrell jumping in the air
Alex Pansier作品《你唔jump我jump》（Jumping Jack）。 Source: Supplied / Alex Pansier / Comedy Wildlife Photography Awards
One monkey lays on the ground while another leans over it.
Federica Vinci作品《你冇事呀嘛？》（Monkey Wellness Centre）。 Source: Supplied / Comedy Wildlife Photography Awards
A horse standing in front of a large bird with its wings spread.
Jagdeep Rajput作品《飛牛帕加索斯》（Pegasus, the flying horse）。 Source: Supplied / Jagdeep Rajput / Comedy Wildlife Photography Awards
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Published 10 December 2022 at 1:07pm
By Koma Cheng
Source: SBS
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