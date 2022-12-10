搞笑野生動物攝影大獎展現可愛趣緻一刻

一年一度的攝影大獎2022年的得獎名單公佈，美國攝影師Jennifer Hadley的《反應慢過貓》（Not so cat-like reflexes）奪得第一位。照片顯示一隻小獅子笨拙地從樹上掉下來。
她說：「牠（當時）想下來，嘗試踩著正確的樹枝，結果就這樣（摔倒）了。這可能是牠第一次爬樹。」
Jennifer Hadley的另一幅作品《有咩同我隻手講》（Talk to the Fin）也獲得觀眾票選第一位。
該攝影大賽從2015年起舉辦，歡迎全世界的職業和業餘攝影師免費參加，顧名思義就是要捕捉野生動物的「搞笑」一瞬。每年都有成千上萬人投稿。
大賽的目標是以幽默來引起人們對野生動物棲息地受威脅的關注。
一起看看以下的入圍作品吧！
Jean Jacques Alcalay作品《誤導人的非洲視覺》（Misleading African Viewpoints 2）。 Source: Supplied / Jean Jacques Alcalay / Comedy Wildlife Photography Awards
Arturo Telle Thiemann作品《影張相先》（Say cheeeese）。 Source: Supplied / Arturo Telle Thiemann / Comedy Wildlife Photography Awards
Arshdeep Singh作品《見到你喇》（I CU boy!）。 Source: Supplied / Arshdeep Singh / Comedy Wildlife Photography Awards
Jia Chen作品《控波差波射波，難我唔到》。 Source: Supplied / Jia Chen / Comedy Wildlife Photography Awards
Alex Pansier作品《你唔jump我jump》（Jumping Jack）。 Source: Supplied / Alex Pansier / Comedy Wildlife Photography Awards
Federica Vinci作品《你冇事呀嘛？》（Monkey Wellness Centre）。 Source: Supplied / Comedy Wildlife Photography Awards
Jagdeep Rajput作品《飛牛帕加索斯》（Pegasus, the flying horse）。 Source: Supplied / Jagdeep Rajput / Comedy Wildlife Photography Awards
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。