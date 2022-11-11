一小東西失靈 令澳洲動物園5獅子逃脫

雪梨泰朗加動物園內的5隻獅子在上周發生逃脫事件，泰朗加動物園一份官方中期報告指出，園內5隻獅子輕易地穿過鐵絲網的一個小洞，當中有2隻已穿過第二道圍，動物園就此作出解釋。





上周三，雄獅Ato和16個月大的幼獅 Khari、Luzuko、Malike 和 Zuri 走出圍欄時，令動物園進入封鎖狀態。





獅子是在靠近主要展覽的區域被發現，並在動物園當天向公眾開放之前安全地返回他們的園區。





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動物園在上周三約發出一級戒備警告，令在當日早上6時半，所有學童和家庭要逃往指定的安全屋。





在昨日發表的聲明中，動物園指是因為電纜圍欄一小塊金屬造成是次事件。





動物園指，初步的獨立工程建議已證實，一塊將電纜連接在一起的鐵板失靈，導致電纜散開並在柵欄上形成一個間隙，令獅子找到缺口並逃走。





動物園指，仍在進行的調查還發現，獅子與圍欄玩耍和互動大約 20分鐘，然後4隻幼獅和成年雄獅Ato突破圍欄，然後觸發警報。





其中兩隻幼獅更突破第二道圍欄。





而母獅Maya及另一隻幼獅則繼續留在自己的區域內。



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在獅子附近露營過夜的家庭，被動物園工作人員引導到安全區。





一群學童也被送進安全屋，曾有兩個男孩當時找不到，後來工作人員發現他們都在廁所裡。





報告指，其他動物園工作人員開著多輛汽車四處「監視和控制」情況。





動物園又指，飼養員能夠利用他們與獅子的關係，以及他們對此類事件的訓練，冷靜地將獅子召回他們的區域，確保所有人和動物都能和平與安全。





而通過第二圍欄的兩隻幼獅，一隻走回了自己的園區，而另一隻則被獸醫鎮靜並送回園區。





動物園在聲明最後指，這些獅子將「繼續留在室外的後院飼養區，等待專業的工程建議」。





動物園的調查仍在進行中，但已有建議聘請結構工程師，就鐵板如何斷裂以及如何修復提供專家建議。



