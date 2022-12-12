塔州男子返工期間放狗摔倒 法官：屬於工傷

現年37歲的塔州男子納沙（Buddy Nazar）於2018年任職政府的水力發電公司Hydro Tasmania，在偏遠小鎮Tullah擔任協調員，負責接聽客戶電話，為他們解答問題或轉介有關部門。工作要求其手機必須保持暢通，系統接到電話後他要在15分鐘內接聽。





法庭文件顯示，納沙有一次在上班時間內，和伴侶一同出門放狗，為了給伴侶看一間小屋而走遠。突然他發現手機沒有訊號，於是趕緊往回走，期間滑倒受傷。他無法站起，伴侶便去到有訊號的地方叫救護車。檢查發現他腿部骨折，要做手術並休養。





納沙就此向公司索償，獲得工人賠償審裁署支持，但僱主在最高法院上訴得直，於是他也在最高法院上訴。



納沙腿部骨折。 Source: Supplied 法官Alan Blow指，根據以往案例，「工傷」應發生在4種情況：工人正在工作；工人為了工作而做一些合理的事；工人在工作時，被僱主打斷並要求做其他事；工人在某個地方被僱主要求做某些事。





其中兩個案例是：1937年，西澳一名鐵路工人在中午放飯期間，穿越路軌而被火車撞死，法庭裁決發生在工作期間；2013年，一名政府僱員出差期間，在酒店與他人發生性行為時被房間內掉落的燈具砸傷，被法庭拒絕接納為工傷。





在此案中，僱主認為納沙是在放狗時受傷，不符合以上任何一項；納沙則指，他是因為要找電話訊號而受傷，而手機保持暢通是僱主的要求。





法官認為納沙的情況符合「工人正在工作」以滿足僱傭合約要求，最終在上星期判納沙勝訴。不過法庭尚未決定賠償金額，僱主也可以上訴至聯邦高等法院。





納沙在庭外表示，他因受傷要接受多次手術，目前仍嚴重影響其腿部活動。他因此失去工作，希望賠償能幫補他康復，並重返職場。「我只能改變我能控制的事。」

