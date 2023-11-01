【萬聖節悲劇】男童途經墨市公園涉嫌遭「群毆」致傷

案件在昨晚(周二) 8 點左右，涉事男孩向警方報稱，他在途經Balmoral Park區附近Derrimut的Lennon Parkway的一個公園時，被一群男性靠近，他在試圖逃避不果後，被對方攻擊及刺傷。





當時區內有許多有孩子的家庭，正在慶祝萬聖節，但警方估計涉事少年並非「不給糖就搗蛋」（Treat or Trick)的受害者。





警方亦指，相信疑犯最後是步行逃離現場，警員於昨晚亦有在區內進行搜查。





Night shot of illuminated pumpkins in front of a house Source: Moment RF / Martin Deja/Getty Images



案件引起當地居民高度關注，有女網友在地區內群組中帖文表示：「緊急警告！！！ 請讓所有孩子都返回家中，（因為）公園裡發生了持刀傷人事件，有一名孩子失踪了！！！」





樓主後來更新消息，指涉事青少年因刺傷已被送往醫院。





另一位區內母親亦貼文回應指：「我總是喜歡看到社區在萬聖節帶著微笑互相交流。 今晚當地有很多人，有很多快樂的孩子與鄰居互動。但收到這宗消息，真是令人震驚。」



