雪梨16歲少女被困輕鐵車底 搶救無效不治

事發在星期三 (5 月 10 日) 晚上大約午夜時份 (星期四凌晨)，隸屬於雪梨市警區指揮部的警員接報前往 Haymarket 事故現場，發現少女身受重傷。





據報，到場的新州警方救援隊、新州消防及救護人員等緊急服務人員，當時用了一段時間才將少女救出。





她在現場接受緊急救護人員治療，但最終搶救無效不治。



52 歲的男性輕鐵司機被送往醫院接受強制測試。



新州交通局 (Transport for NSW) 署理局長柯林斯 (Howard Collins) 發表聲明，代表局方向女童家人致以慰問。





他說：「新州交通局所有人都對一名青少年女子於雪梨市中心一個輕鐵車站死亡，感到傷心。」



我們對她的家人、朋友及摯親，表示最深切的慰問。 新州交通局署理局長柯林斯

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柯林斯補充：「我們亦感謝緊急服務人員、職員及任何在昨晚伸出援手的人士，並將為我們的職員提供他們所需的協助。」





新州消防及救護局發言人杜伯里 (Adam Dewberry) 表示，經已召開重大事件簡報會，並將為接報到場的消防人員提供心理支援。





警方已將事發現場劃為罪案現場，並繼續調查意外成因。警方其後將向驗屍官遞交報告。





事發後，來往雪梨中央車站及 Circular Quay 的輕鐵服務一度受影響暫停，目前已恢復通車。





