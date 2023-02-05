珀斯少女想與海豚暢泳 懷疑遭鯊魚襲擊死亡

珀斯發生的一宗懷疑鯊魚殺人事件，死者是一名 16 歲少女。

Jet skiing in Australia

很多人都喜歡玩 jet ski，貪它夠快、夠刺激。 Source: AAP / JULIAN SMITH/AAPIMAGE

事發於昨日當地時間下午 3 點 半左右，地點是在珀斯南面 North Fremantle 的天鵝河 (Swan River)。

據悉，少女腿部受傷嚴重。在場的緊急服務部人員為少女進行急救，但她因傷重當場死亡。

當局派出船隻在附近水域巡邏。

根據目擊者表示，死者當時她正同朋友在河上玩 Jet Ski (水上摩托艇)，可能由於她見到附近有海豚出沒，所以她跳入水中，想與海豚一同游泳。

不過據西澳州警方署理督察 Paul Robinson 說，根據漁護署，很少有鯊魚會游到河上這麼遠的地方。

野生動物專家、蒙納殊大學的 Venessa Pirotta 表示，Swan River 鯊魚咬人事件甚少發生。上一次是 2021 年 1 月，跟著便要數到 1960 年代。

她呼籲珀斯市民如常活動，有海豚的地方不一定有鯊魚，但牠們確實共享同一環境。所以大家如果入水的話，務必跟這兩種動物保持距離。
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Published 5 February 2023 at 12:01pm
By Aaron Wan
Source: SBS