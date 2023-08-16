【凍到震】維州最冷清晨 部份地區錄九年新低

周三（8月16日），維州迎來今個冬季迄今為止最冷的早晨。早上出門的人，裝扮或比平日更厚重，增添了大衣、頸巾…





在墨爾本市中心，在早上 6:40 的溫度下降至只有攝氏 1 度，而墨爾本西部溫度亦降至０度，莫寧頓半島低至1.3度，郊區巴拉瑞特則降至攝氏零下3.8度。





吉朗附近Avalon 的居民亦經歷了自2017年7月以來最寒冷的早晨，最低氣溫為零下2度，而Bendigo的氣溫也降至九年來的最低，為攝氏零下3.9度。





氣象局高級預報員約翰遜（Christie Johnson）表示：「墨爾本大都會區、吉朗和莫寧頓半島的某些地區在星期三會降至今年迄今為止的最低氣溫。」她補充說：「然而，這不是今年最寒冷的一周，最寒冷的一周是7月16日至22日之間的七天。」





約翰遜解釋，廣泛的高氣壓系統是導致寒冷天氣出現的原因。





這股寒流將使東部首府地區的氣溫降至平均值以下，根據WeatherZone的米斯凱利（Jess Miskelly）表示，有可能為高山地區帶來降雪。



降雪 Source: Twitter 她說：「寒冷空氣與來自東方的濕氣相結合，意味著這個系統將有利於新州東部地區降雪和降雨，」





天空新聞的氣象學家夏普（Rob Sharpe）亦表示，一個寒流將在星期四和星期五席捲該州。





他預計將有10至20厘米的降雪...任何降水都會以雪的形式降落，而夜間氣溫都遠低於零下，因此這是制造雪的良好條件，





他形容：「這正是經歷了一個糟糕的滑雪季的可怕時期後，醫生所開的處方。」





在此之前，氣象學家作出警告，指2023年可能是幾十年來降雪最少的季節之一，由於雪量不足，一些度假勝地在開放週末取消了滑雪活動，遊客分享的不是白色的雪地照片，而是夾雜著稀疏草地的照片。但儘管如此，亦未有阻礙遊人度過滑雪假期的渴望。





Falls Creek的一名發言人向澳媒表示，2023年的參觀人數「增長強勁」，僅略遜於2022年創紀錄的數字。





他們表示：「與以往季節相比，我們迄今已經看到了比2019年疫情前和2022年大雪季提前一周開始的巨大參觀人數增長。」





「儘管如此，我們的情況僅略遜於那個創紀錄的季節。事實上，過去四個星期的參觀人數已超過了2022年同期。」







