【爆煲】澳洲將停收香港、台灣等地郵件

隨著新冠疫情導致的人手短缺情況繼續嚴重，而且抵澳的郵件壓力不斷上升。
澳洲郵政機關Australia post就提供服務作出重要更新，澳洲郵政向香港、台灣等地發出通知，表示因應雪梨港口的處理能力有限，從9月1日（星期四）起，將暫停所有寄往澳洲的平郵服務，直至另行通知。
另外，由於寄往聖誕島、科科斯島島、瑙魯、諾福克島、巴布亞新畿內亞及所羅門群島的平郵郵件均經由澳洲轉運，所以相關服務亦於同日起暫停。
Advertisement
台灣中華郵政全球資訊網亦公告有關消息，並表示：是由於進口至澳洲之水陸包裹郵件量暴增，郵件通關時效已嚴重延誤，因此會自本年8月29日暫停收寄發往澳洲之水陸包裹。。
同時，自本年10月1日起亦會暫停處理各國進口之水陸包裹。以維護顧客郵件權益。
SBS中文已就此去信澳洲郵政查詢，截稿前當未得到回覆。
在此期間，香港市民可使用現有的空郵服務、特快專遞或暢運服務投寄郵件往澳洲。請瀏覽香港郵政網站：
查閱各海外目的地最新的服務狀況。
另外，香港郵政自9月26日開始亦將調整郵費，以下為郵寄澳洲（第二區）服務的相關費用（以港元為單位）。
第二區平郵 Credit: 香港郵政
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
第二區空郵
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。