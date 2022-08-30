【爆煲】澳洲將停收香港、台灣等地郵件

隨著新冠疫情導致的人手短缺情況繼續嚴重，而且抵澳的郵件壓力不斷上升。





澳洲郵政機關Australia post就提供服務作出重要更新，澳洲郵政向香港、台灣等地發出通知，表示因應雪梨港口的處理能力有限，從9月1日（星期四）起，將暫停所有寄往澳洲的平郵服務，直至另行通知。





另外，由於寄往聖誕島、科科斯島島、瑙魯、諾福克島、巴布亞新畿內亞及所羅門群島的平郵郵件均經由澳洲轉運，所以相關服務亦於同日起暫停。





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台灣中華郵政全球資訊網亦公告有關消息，並表示：是由於進口至澳洲之水陸包裹郵件量暴增，郵件通關時效已嚴重延誤，因此會自本年8月29日暫停收寄發往澳洲之水陸包裹。。





同時，自本年10月1日起亦會暫停處理各國進口之水陸包裹。以維護顧客郵件權益。





SBS中文已就此去信澳洲郵政查詢，截稿前當未得到回覆。





在此期間，香港市民可使用現有的空郵服務、特快專遞或暢運服務投寄郵件往澳洲。請瀏覽香港郵政網站：





查閱各海外目的地最新的服務狀況。





另外，香港郵政自9月26日開始亦將調整郵費，以下為郵寄澳洲（第二區）服務的相關費用（以港元為單位）。





第二區平郵 Credit: 香港郵政

