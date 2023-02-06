數萬中國留學生料將回澳 對澳有利亦有憂

中國教育部留學服務中心上月底發佈一則通告，表示將恢復對跨國境線上課程 (即網課)不獲學位認證的規定。





有關通告令約50,000名就讀於澳洲大學的中國學生要回澳洲上課，當中包括8000名簽證將於年中到期的學生。





根據澳洲國際教育協會（International Education Association of Australia）的數據，過去一個月再有5000份新簽證申請遞交。





協會行政總裁霍尼伍德（Phil Honeywood）就表示，數千名中國學生被迫重返校園學習，將對澳洲經濟產生重大推動作用，中國學生通常每年的經濟貢獻高達10萬元。





他指「典型的中國學生是高價值學生」，他解釋這些學生「傾向於購買或租用市中心的公寓，通常自己擁有，而其他國籍的人多合租在郊區的房子。





此外，中國學生通常就讀於排名較高的大學，即他們將支付更高的學費，加上他們的父母亦會來澳洲探訪子女。





與此同時，中國學生返回澳洲，亦為租房市場帶來進一步壓力。





在南澳的大學預計將有1800名學生從中國回來。





南澳房地產議會的執行董事 Bruce Djite 表示，這種情況反映在南澳市中心內建造更多專用學生宿舍的必要性。





他指，歡迎國際學生返回阿德雷德，又指留學生是社區的重要成員，為文化和經濟做出巨大貢獻。





但Bruce Djite 亦直言，阿德雷德的學生住宿市場已經飽滿，突然湧入的人口不可避免地會帶來挑戰。





「這會令學生住房需求，推向租金已經攀升且空置率低的私人住宿市場。」





學生住宿委員會執行董事 Torie Brown 表示，阿德雷德有6700個學生住宿床位。她希望數字會增加，並認為政府各層面需要優先發展新的學生宿舍。





她建議，加快規劃審批、優先考慮靠近學習地點的學生住宿的規劃，都應成為政策制訂者的優先事項。





Torie Brown說，去年年底發布的一份報告顯示，在阿德雷德的學生宿舍中，每張床位可容納14名學生，其中四分之一的學生來自中國。





阿德雷德12月份的租房空置率為0.4%，是全國首府城市中最低。

