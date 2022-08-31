【更方便更安全?】Tesla 車主將車匙植入體內

把晶片植入體內，在小毛孩身上十分常見，不少國家更是強制飼主必須為寵物植入寵物晶片。





雖然不少電影、電視中偶會出現在人體植入晶片的情節，現實中，在人體中植入晶片並不常見。但近年來，隨著科技不斷發展，不少公司亦推出將晶片植入客戶體內的服務。





在2019年，荷蘭人保曼（Patrick Paumen）在左手皮膚的表層下植入了感應式支付的微晶片，整個過程的費用約170英鎊（約為289澳元），他形容被注射的感覺輕鬆而簡單，「就像有人在你的皮膚上小力的戳了一下」。





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近日，一名在美國的Tesla Model 3 車主亦決定放棄使用標準的信用卡式感應鑰，而是在右手尾指附近植入電子晶片。





美國男子Brandon Dalaly 在社交媒體 Twitter 上發布了有關視頻，除了展示如何植入他的身體，同時亦示範植入身體的晶片如何可以鎖定或解鎖及啟動他的汽車。





影片中，他亦示範用左手內的晶片開啟家中大門。他指晶片除成為門匙之外，更可儲存數據及設定加密錢包等。因此，他的個人聯絡資訊、疫苗接種證明及醫療病歷等資料都會儲存在左手晶片之內。他更表示日後希望把右手手背的晶片綁定信用卡，到實體店購物時，就能方便地透過感應系統完成結帳。





Dalaly把晶片植入體內的做法，引起網民熱議，而且反應兩極。





然而，追溯到首次植入到人類身體的歷史，要回到1998年，英國工程師暨考文垂大學（Coventry University）副校長沃威克（Kevin Warwick）是歷史上首位手部植入晶片的人類，不過這個晶片只在沃威克身上停留9天。





在那之後，這項技術沒有太大發展，直到近年才出現第一家英國公司支付摩（Walletmor，暫譯），提供為民眾植入感應式支付微晶片的商業服務，並在全球通用。





科技專家羅徵永（Willie Lo）向SBS 中文廣東話組表示，微晶片技術在日常中十分普遍，它使用與 Opal、myki、信用卡及門匙卡相同的 NFT（近場技術），但這一種是相當古老的技術，而且已經存在一段時間。





他指在現代汽車中，更多使用一種稱為「Proximity key」的科技，即只需





把鑰匙放在你的口袋裡（無需掃描打開門和啟動汽車，當你走開時，汽車會自動鎖上）。





Willie 指出雖然這一種做法提供一定便捷，但可能會使部分人士感到疼痛，而且亦使更換汽車增加了複雜性。





在數年前，澳洲雪梨男子Meow-Ludo Disco Gamma Meow-Meow將 Opal 卡上的近場通信 (NFC) 芯片切出並封裝在生物相容性塑料中。然後將該裝置植入他左手的皮下，讓他可以通過在城市渡輪、公共汽車和火車上的閱讀器上揮手「拍卡」。





但他的行為遭到新州交通局反對，交通局在聲明中表示，它不鼓勵這種實驗。並指這種行為是篡改或損壞 Opal 卡，違反使用條款。





交通當局表示，如果發現人士將卡植入體內，可能會被停用。





因為根據 Opal 的使用條款，交通官員可以沒收卡，但在這種情況下，這是不可能的，因為它在他的皮膚下。





植入的 Opal 卡不像傳統卡那樣敏感，並且由於包括較短的天線在內的修改可能需要多次刷卡。





除了部分機構未必會支持有關技術外，這一類晶體植入技術亦有一定潛在風險。西雪梨大學醫學教授林奇恩醫生各SBS 中文廣東話組表示：在身體中植入異物的手術出現併發症的個案並不少見，它們可能由於角度錯誤、種植體位置不當而導致，





受植者可出現：出血、感染和神經損傷。





林教授亦提醒吸煙者、患有糖尿病、患有局部骨科疾病或損傷、先前對局部區域進行過放射治療或老年人，隨著年齡增加，出現併發症和植入失敗率也可能增加。

