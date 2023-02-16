【減咗價無耐】36萬部Tesla有「撞車風險」要即時回收股價急跌

回收的汽車包括部份2016至2023的Model S、Model X、2017至2023的Model 3 和及2020至2023 Model Y等車型，涉及共362,758部汽車。





據悉，汽車的「全自動駕駛系統」出現錯誤，會在十字路出現誤判，亦不會全時間遵守法定「車速限制」，當局認為有需要對受影響的汽車中更新該軟件。





當局在在一份聲明中表示，目前的軟件允許汽車「以非法或不可預測的方式超速或通過十字路口，增加了撞車的風險」，及「在駕駛員不干預發生碰撞的風險」亦可能會增加 。









受影響的車主將免費獲得無線（over-the-air）軟件更新，所有更新將在 4 月中旬之前完成。





特斯拉的創始人馬斯克 (Elon Musk) 對回收令的唯一回應、是在 Twitter 上不滿使用「回收」（Recall) 一詞，亦表示「用『無線軟件更新』不合時宜的，亦是完全錯誤的！」





特斯拉確認，到目前為止未收到與此問題相關的已知傷亡事故，但收到 18 項維修索賠。





消息對特斯拉的股價產生直接影響，宣布召回後其股價下跌了 1.6%。





今次回收是當局正對特斯拉汽車的自動駕駛系統進行大規模調查工作的一部分，亦是至今為止美國針對任何電動汽車製造商的最嚴厲執法行動。









