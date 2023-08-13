【最長壽步數】一日一萬步原來只係商業噱頭，到底應該行幾多？

要點 日本公司 Yamasa 提出每天需要走 10,000 步的概念。

但最近的研究表明，只要 4,000 步就能對健康產生正面影響。

研究人員表示，步數越多越好。

幾十年來，每天走 10,000 步才能獲得健康益處的概念，已被廣泛接受，並得到政府和醫生的推動。





但雪梨大學運動研究員阿瑪迪（Matthew Ahmadi）向 SBS 新聞表示，這一建議並非來自科學家，而是由日本時鐘公司 Yamasa 在 1964 年東京奧運會之前發明的。





他說，他們在比賽之前推出了一款新的計步器，這是一種帶有金屬球的簡單裝置，每次佩戴者的臀部移動時，該裝置就會上下點擊，此後這個想法在全球流行起來。





「他們提出了 10,000 步，因為這是一個很好的整數，而且它有點受到公眾的歡迎，很容易將其設定為目標。」





「但後來，隨著研究的進展，可穿戴設備在研究領域和普遍人群中變得更加常見，我們開始對步行進行更有力的研究。」





「我們發現 10,000 步距離最佳步數並不差太遠，這也是為何這個概念一直持續到今天的部分原因。」



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包括阿瑪迪在內的研究人員普遍認為，不一定要走 10,000 步才能帶來健康益處，但走得越多越好。



一天需要步行多少？

美國約翰普金斯大學（Johns Hopkins University） 醫學院和波蘭羅茲醫科大學本週發表的一項研究表明，4000 步就足以開始降低因任何原因過早死亡的風險。





根據對全球超過 226,000 人的分析，只需 2,300 多步就足以有益於心臟和血管。





然而，步數越多，對健康的好處就越大。超過 4,000 步後，每多走 1,000 步，早逝風險就會降低 15%（步數最多為 20,000 步）。



阿瑪迪指出：「有步行總比沒有好，而多步行總比少步行好。」





他補充，研究證實，在步行對健康益處減少之前，最佳步數是 8,000 到 10,000 步。





「嘗試盡可能走動，做你喜歡的運動，因為我們從這項研究和其他研究中了解到，活動的好處沒有上限。」





根據最近的研究，澳洲人平均每天行走 6,000 至 7,000 步。



日常鍛煉對健康有何益處？

艾哈邁迪稱，每天步行 4,000 步以上可能會降低以後患阿爾茨海默氏症和認知障礙症的風險。





「通常通過心血管系統和呼吸系統，才能獲得最大的益處。」





麥覺理大學公共衛生高級講師 Josephine Chau 向 SBS 新聞表示，鍛煉對於身心健康至關重要。





她指，每天步行 4,000 步以上「已被證明對心臟健康有益，還能降低超重或肥胖以及患二型糖尿病的風險」。



「因此，從長遠來看，步行對預防患上這些慢性疾病的風險有作用，而在短期內，更多的走動已被證明可以改善情緒，具體取決於你喜歡如何運動。」





「有些人可能更喜歡戶外運動，或者與其他人進行社交活動。而其他人可能更喜歡將運動作為一種自我保健的形式，這也是有益的。」





Josephine Chau 進行的研究證明了「運動零食」的好處，即把一天中的運動分成不同時段少量活動。





她指，這與半小時運動的好處一樣多，對於那些沒有時間鍛煉的人來說非常有鼓勵作用。





「如果你在泡茶的時候等待水滾，想想你是否可以做一些下蹲或俯臥撑運動，開始養成這些習慣。」





澳洲政府建議每天鍛煉 30 分鐘。





Josephine Chau 稱，如果想活動更多，必須了解自己的健身水平本身如何，然後慢慢增加，便可在一個安全的方式下增強健康。





她又強調，即時考慮到步速，但假設您每天無法步行 30 分鐘，那麼請先關注自己的步限。

