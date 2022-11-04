【科學認證】最好聽BB名排行榜 有個是英美兩國榜首

英國伯明翰大學（University of Birmingham）以語音學(phonetics)作研究 ，語音學研究人類語言的聲音、模式和結構，並根據他們在說出名字時，就喚起的情感程度對名字進行評分。





研究發現，Sophia這個女生名字在美國和英國都排首位，而 Matthew和 Zayn則分別位列這兩個國家的最動聽男生名字的榜首。





雖然研究表明一些名字，聽起來比其他名字更動聽，但仍有其他因素會影響名字的動聽程度，包括文化影響、性別和家族史。



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研究由大學的認知語言學家副教授Bodo Winter進行，Bodo Winter發現以字母「E」開頭的名字亦很悅耳，包括Ellie、Emily、Evelyn、Eva 和 Elena 排在第9到第13位。

以植物為靈感的名字也上榜，包括Ivy、Lily 和 Violet 均在前25名

在美國排行榜首的男生名字Matthew意思是「上帝的禮物」，Bodo Winter指，當此名字被大聲說出來時，會有許多積極的含義。

Julian、William、Isaiah 和 Leo 位列美國前5名聽起來最動聽的男孩名字。

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而在英國，最動聽的男生名字包括多個皇室成員的名字，包括Louie、William和George都位列前10，分別排在第4、第5和第7位。



但Harry此名字卻沒有打入前10名，此名字在英國最動聽男生名字中排名第17位。

在女生名字方面， 多個以「ee」聲作結尾的名字均榜上有名，包括Zoe 和 Rosie 分別獲得英國女生名字排行榜的第2和第3名，其他前10名的名字包括第4名的Sophie，第5名的Ivy。

英國華威大學（The University of Warwick）在2018年發表了一項研究，研究分析單詞而不是名字，去找出那些單字最能引發情緒。Bodo Winter在該研究發表後，開始有關名字的研究。





Bodo Winter在一份聲明中表示，他們先以一些有關聲音象徵的研究作為起點，對一些世界上最受歡迎的嬰兒名字進行評分，以便進行排名。





「排名最高的名字，在大聲說出時會勾起最正面的情緒，因此聽起來可能是最動聽的。」





Bodo Winter 以2018年的研究為藍圖，編制了兩個國家的男孩和女孩的首100個名字，並對每個名字進行語音上的翻譯，將每個名字分成音節。





「當我們列出英國和美國最喜歡的50個男孩和女孩名字後，我們就開始對每個名字進行評分。」





「最後，我們計算每個名字的得分總和，使用這些最終分數，排出前50個名字的排名。」



