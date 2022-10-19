【網購有風險】小心不法之徒利用網購平台盜取資訊！

要點 澳洲電子商務蓬勃，令騙徒接觸網購者的機會增加。

很多商鋪以會員價作為市場策略，收集客戶資訊。

黑客會盜取客戶的個人資訊來在黑市出售。

網絡罪犯甚至會設立假的網購平台來騙取金錢和身份。

塔州大學商業經濟學院的市場學高級講師Louise Grimmer博士表示，雖然一些大型商鋪在疫情前已提供網上購物，但封城迫使很多商家改善其電子平台和服務。





「疫情前只有約四成消費者在網上購物，現在我們經過了人們不得不網上採購的疫情，現在數字已去到五成。」





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他說，商家的網頁透過促銷、優惠券、現金返還等幫助消費者節省金錢，但消費者應留意，這些項目往往會收集個人資訊並保留網購習慣的記錄。



顯然他們會追蹤你的網頁動作，你也不得不交出一些個人資料。

商家可以利用其數據庫中的客戶資訊和消費習慣的數據來進行合法的市場營銷。如果用戶協議裡有提及，他們也可以合法地將數據貨幣化或轉賣給第三方。





因此，這些資訊吸引了網絡罪犯和黑客去盜取，然後在黑市出售謀利。



Source: Getty / Getty Images

假網站和身份盜用

網購最大的風險之一是不法之徒會建立假的網購平台來騙取金錢和盜用個人資訊。





澳洲競爭與消費者公署（ACCC）副主席里卡德（Delia Rickard）表示，假平台除了網站，還包括社交平台。還有騙徒會仿冒真實的商家，令人難以分辨。





「他們通常會扮作一間澳洲公司，使用盜用的ABN稅號。」



他們會以低價宣傳產品，並提供難以置信的好處。

她解釋，如果對方提出不尋常的支付方式，如戶口轉賬、電子貨幣或者代金券，那可能是詐騙。





她建議，如果覺得自己受到了詐騙，應立即聯絡銀行。



越快意識到自己被騙、越快讓銀行知道，你就越能保護自己。

此外，她也提到，網購需求增加也令物件派發減慢，有時真的出現延誤會令消費者懷疑自己是否遭受詐騙。





「現在越來越難知道自己有沒有在網購中被騙，因為供應鏈的問題。這意味著我們要習慣派件遲到，而那是一個問題。」



受騙可以採取甚麼措施？

很多網上詐騙意在盜取姓名、年齡、地址等個人資訊，較嚴重的還有駕照和護照號碼。騙徒通常用這些資訊來盜用身份。





墨爾本大學的電腦及資訊系統學院教授Shanton Chang表示，只要騙徒有了姓名、地址、出生日期和電話號碼，就能扮作事主來登入金融機構網站。





「這些是所有正式機構辨識你是誰的方法。」





里卡德呼籲那些發現自己上當受騙的人士，盡快透過反詐騙網站Scamwatch就騙案進行 報告 並尋求 協助 。





她亦建議網購人士，可以不時瀏覽Scamwatch的 網頁 或者競爭與消費者公署旗下的 詐騙天書 ，熟悉一些常見的網上騙案。相關資源提供10種不同語言文字的版本。





Scam Source: Getty / Getty Images Grimmer博士建議，網購者在提交資訊或付款之前，應該再三檢查自己瀏覽的網頁是否正規。





「在網頁的地址欄，確保左側有個小的鎖型符號，因為這意味著該網站是安全的。你也可以搜尋該網站，看看其是否有名的商鋪，看看（網民的）評語和評分。」





她也建議初初接觸網購的人們，和親友溝通、讓他們幫忙確保要網購的平台是可信的。



