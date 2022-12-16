【不被出生性別約束】劍橋詞典更新男女定義 只需「被認為」是該性別

《劍橋詞典》悄悄更新了「男人」和「女人」的定義，將任何「被認為是男性或女性」的人都包括在內，無論其出生時的性別如何。





在編輯們研究了這些詞語在整個社會中的使用情況後，《劍橋詞典》於10 月悄悄將變性人納入「男人」和「女人」的定義中。





在現有將「女性」定義為「成年女性」的主要定義之下，會看到「如女性般生活和被認為是女性的成年人，儘管她們在出生時可能具有不同的性別」的新定義。





詞典亦提供了幾句使用「女人」的例句，包括：「她是一個非常好的女人」，「她是第一位當選進入國會工作的跨性別女人」和「顯然，傑夫有一個新女人。」





劍橋詞典同樣更新了「男人」的定義。在「成年男性」的主要定義之下寫著，「「如男性般生活和被認為是男性的成年人，儘管他們在出生時可能具有不同的性別」。





例句包括，「史蒂夫可以解決任何問題 ， 這個男人是個天才」和「他們的醫生鼓勵他們在接受變性手術前像個男人一樣生活一段時間。」





一位《劍橋詞典》發言人告訴英國電訊報，在更新定義前，他們「仔細研究了『女人』這個詞的使用模式並得出結論，認為這個定義是英語學習者應該知道的，以支持他們理解語言的使用方式。」





2020 年，《韋氏詞》典為「女性」增加了一個定義，即「具有與男性相反的性別認同」。





《牛津詞典》還修改了對「女人」的定義，將她們包括為「一個人的妻子、女朋友或女性情人」，而不僅僅是男人的。「男人」的內容也被更改，現在包括了性別中立的關係的例子。







