「水城」鬧旱災！歐洲知名旅遊城市或遭滅頂？

在意大利的知名旅遊城市「水城」威尼斯，洪水是最常見的自然災害，然而當地近期河道乾涸，或再次面臨旱災。

Dry Canals For Low Tide In Venice

威尼斯目前水位出現不尋常的低潮，令作為主要交通工具的船隻擱淺。 Source: Getty / Alessandro Bremec

據歐洲的氣象科學家和環保團體，歐洲大陸中部的重要水源地阿爾卑斯山，錄得比往年一半還少的降雪，令附近的意大利可能連續第二年出現旱災。

該國的知名旅遊城市「水城」威尼斯，目前水位出現不尋常的低潮，令當地最有特色的鳳尾船（Gondola，又稱貢多拉）、水上的士和救護船等，紛紛在水道和碼頭擱淺，無法使用。

威尼斯共有117條水道、118個小島和401座橋梁，是全球唯一不通汽車的城市，船是當地唯一的交通工具。
威尼斯的缺水狀況被認為由多個因素構成，包括降雨量少、高氣壓系統徘徊、正值滿月及海水低潮。不過，意大利多條河流和多個湖泊都正面臨水量問題，主要是在北部。

環保團體Legambiente本周一（2月20日）表示，該國最長的河流、從阿爾卑斯山自西向東、在威尼斯附近流入亞得里亞海的波河（Po），水流量比往年同期減少了61%。

去年7月，意大利曾因70年來最嚴重的旱災而宣佈波河沿岸地區進入緊急狀態，全國約三份之一的農產品受到影響。
當地科學研究機構CNR的氣象專家Massimiliano Pasqui表示，意大利自2020-21年度的冬季開始已進入缺水的狀態。「我們需要恢復西北地區500毫米的降雨量，即是下50天的雨。」

意大利北部Garda湖已降至歷史最低水位，令人們可以徒步走到湖中的San Biagio小島。

一個反氣旋正在西歐徘徊長達15天，令氣溫變得如春末般溫和。不過好消息是，最新的天氣預報認為阿爾卑斯山將在未來幾日迎來「及時雪」。若河流水量因此增加，威尼斯有望在短期內恢復「水城」面貌。
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Published 22 February 2023 at 12:35pm
By Koma Cheng
Source: Reuters
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