【市區置業不是夢】新數據出爐 此城市樓價低至29萬

在澳洲各地首府城市中尋找可負擔住屋並不是一件不可能完成的任務。





根據澳洲各地的房地產數據，無論你是首次置業、家庭、投資者還是換房者，仍有很多選擇。





根據你所居住的首府城市，部份樓價低至29萬澳元，但其他樓價的價格則可高達 250 萬元。





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雪梨的地產中介布拉（Lucy Bulla ）向 NCA NewsWire表示，現在是購買房產的好時機。





她說：「我認為，如果現在有人準備購買，那麼現在就是購買的時候了。」





「在那裡的競爭較少，你真的可以買到一些， 雖然我不會說是極好的交易，很棒的交易，但一定是公平價格的交易。」





在雪梨東區的地產中介貝穆德茲(Kiki Bermudez )並表示同意，指現在買家的處境比去年要好得多。





她告訴 NCA 新聞：「去年，我們都知道是一個牛市，就其上漲的勢頭而言，它簡直是瘋狂的。」





「現在我們看到的是向下的轉變，或者說市場的修正。」





布拉指出，利率會影響人們可以藉貸的金額，從而影響他們可負擔的房產價格，但她說還有其他因素。





她說：「有很多事情，比如生活支出上漲也在影響價格。」





「是的，利率在上升，但多年來（以前）我們的利率一直偏高，只是早前我們的利率較低。」





「所以我認為一旦人們習慣了新的利率，這將成為新常態。」



新州

在新州的樓價仍然很高，但布拉說，雪梨的樓價是周期性的。





她說：「現在我們處於低谷。一旦每個人對利率再次充滿信心，樓價就會再次開始上升。」





「每當我們經歷低谷期時，總是遠低於成長期。」





布拉說， 距離市中心30公里範圍內最便宜的地區仍然需要250萬。





她補充， 她不會說這些地區是負擔得起， 但她看到去年很多人因高價被逼離場，現在他們卻找到了可以負擔的房地產。



維州

墨爾本是樓價仍然相對較高的主要市場之一。





在市中心20公里範圍內的一些地區仍然有機會。





根據維洲房地產研究所的數據，最便宜的是Dallas，中位價為 54萬元。





其他地區包括 Meadow Heights ($568,250)、Broadmeadows ($608,000)、Laverton ($615,000)、Kings Park ($645,000) 和 Albanvale ($648,888)。





排在第 10 名的是 Westmeadows，大約 73.5萬元。



南澳

根據南澳房地產研究所提供的數據，阿德雷德仍然是一個負擔得起的首府城市。





Elizabeth North 和 Davoren Park 的中位價均僅為 32.5萬元。





其他負擔得起的地區包括Smithfield和Andrews Farm，價格低於 40萬元。





排在第 10 位的是 Newport，其合理的中位價仍為 43.7萬元。



西澳

珀斯正在經歷房地產的蓬勃期，但仍落後於其他首府城市。





這意味著在相對靠近市中心的地區仍然可以找到便宜的房地產。





根據西澳房地產研究所的數據，最便宜的地區是Armadale，中位價僅為29萬元。





其他負擔得起的郊區包括 Camillo ($307,500)、Brookdale ($319,250)、Middle Swan ($340,000)、Gosnells ($350,000)、Lockridge ($350,000)、Stratton ($352,500)、Midland ($358,500)、Balga ($360,000) 和 Maddington ($360,000)。







