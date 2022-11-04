【一文看清】長者健康卡降門檻 你有資格獲補貼藥物醫療嗎？

重點：
- 聯邦長者健康卡的收入上限已提高，更多的人將因此獲得更為便宜的醫療保健服務。
- 如今，收入不超過9萬澳元的單身人士和收入不超過14.4萬澳元的配偶雙方都可以參加該計劃。
- 這一措施將額外惠及4.4萬名長者，未來四年內政府預算將斥資6940萬澳元。
隨著澳洲聯邦長者健康卡（Commonwealth Seniors Healthcare Card）收入上限提高，額外的數萬名長白者將因此獲得更為便宜的醫療保健服務。
這些變化是艾巴尼斯政府的一項選舉承諾，意味著高收入者將有資格獲得有補貼的醫療和藥品。
社會服務部長利絲和（Amanda Rishworth）表示希望創造一個更好的澳洲，沒有人會處於不利的境況當中，對長者來說尤其如此。
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誰人可以申請聯邦長者醫保卡？
任何66.5歲以上，並沒有領取社會保障養老金或福利的人可申請聯邦長者健康卡。
申請者在收到此卡時必須居住在澳洲，並且擁有澳洲公民身份、永久居留權或特殊類別簽證。
新抵澳洲的居民可能需要等待長達四年才能獲得該卡。
聯邦長者醫保卡持有者可以通過藥品福利計劃（PBS）獲得有折扣的處方藥物。民眾通常通過國民醫療保健（Midecare）獲得醫療費用退款，而該卡持有者將能獲得更多的退款。
當局鼓勵家庭醫生為該卡持有者提供可全額報銷（Bulk billing）的服務。
有甚麼變化，誰人將受益
在新的收入限額下，收入不超過9萬澳元的單身人士將可申請聯邦長者醫保卡、享受相應的優惠，而此前的收入上限為將近5.8萬（57761）澳元；對配偶雙方來說，收入上限則從約9.2萬（92416）澳元升至14.4萬澳元。
這一措施將額外惠及4.4萬名長者，未來四年內政府預算將斥資6940萬澳元。
何時生效?
長者健康卡法案於上周在參議院獲得通過，並從周五開始生效。
此前，政府降低了民眾所需支付的藥品費用。今年較早前，政府將藥品福利計劃中的最高自付金額下調了12.5澳元。
前總理莫理遜（Scott Morrison）曾在大選前承諾擴大長者醫保卡的覆蓋面，工黨也很快相應做出了承諾。
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