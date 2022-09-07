識朋友找工作遇到尷尬？澳洲社交禮儀你要知！

禮儀通常被定義為在特定社會、文化，或特定社區和專業圈子成員之間被視為禮貌行為和良好舉止的習慣準則。





歐式禮儀學校Australian Finishing School的創辦人Amanda King會教導學員，澳洲有哪些禮儀規範和可接受的言行舉止。「禮儀是社會中預期的言行和規範。好的禮儀其實是一些簡單的原則，與我們的外貌和態度有關，營造個人形象。」





但她表示，澳洲的禮儀是基於每個人的生活環境和狀況。「我們的人口和文化是來自世界各地。因此我們以英語為基礎，但文化上包含歐洲和美國，令我們自成一格。」





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她相信移民有需要學習和接受一些不成文的習俗，這些包括外貌、言行、餐飲和社交方面的禮儀。



交流非常重要，如何做一個由技巧的談話者，這對英語非第一語言的人來說比較困難。

詢問他人私事可能會令人不快。

最大禁忌：問及他人私事

澳洲禮儀其中一個最重要的規則是，避免問及他人的禁忌。這包括詢問別人的婚姻狀況、財務狀況、宗教信仰、政治立場等。





「人們都想和同類談話來聯動，因此我們需要談論其他（相關）話題，而非提出冒犯性的私人問題。」





不過，不同文化對此有不同理解。有移民承認，一些在他們祖國或文化中可以提的問題，在澳洲則被視為冒犯。





來自香港的Winmas已在澳居住10年。他說在中國，評論他人身材並非不尋常。





「我們的父母或祖父母會告訴我們『你要多吃點』或者『你太胖了，吃少點吧』。但我來到澳洲後發現，一些人會視之為非常私人或冒犯性的話題，他們很不喜歡你評論他們的身形甚至吃多少。」



餐桌上的一些說話或問題可能會令人不快。 來自摩洛哥的Sarah居澳10年，她說很多澳洲禁忌問題，比如財務狀況，在阿拉伯文化中很平常，也可以詢問他人婚姻狀況、是否有孩子。





「如果夫婦結婚超過9個月仍未有孩子，人們會問『為甚麼』『有甚麼問題嗎』......但在這裡（澳洲）非常不恰當。他們（阿拉伯人）甚至會問她（妻子）的醫生是誰，（建議）她換個醫生！」



求職時也要有禮

不了解職場禮儀也令移民碰上障礙。從委內瑞拉來澳18年的Fabiola Campbell在2019年創立的職業移民女性機構，為求職女性提供輔導。





「這些女性不是缺乏技能或經驗，而是缺乏對澳洲招工流程的理解。她們學習如何推銷自己、發現價值，來與她們所找的工作要求一致。」





她指這也屬於禮儀，因為人際關係和禮儀都關乎建立良好關係。



職場禮儀對於求職和工作很重要。 具體而言，她建議求職者先讓對方發言，並多用「請」、「謝謝」等禮貌用語，但也不要說太多次，以免過火。





她也建議移民可以向對方坦言英語不是母語，甚至直接要求對方就自己的說法方式作反饋。



我問人們是否覺得（我的說話）冒犯或者令人不快，他們回答我。這樣我就能在之後的談話中改善我的溝通技巧。

King也建議，在社交或職業場合的約會，守時是非常重要，如果要遲到，應該提前15至20分鐘讓對方知道，而講話時要確保自己清晰和自信，並保持眼神接觸。





Campbell表示，很多人都遇到過不同語言文化背景的人，移民也無需過份擔心。「大部份澳洲人都接觸過移民，特別是英語為第二語言的移民。他們大致明白人們（說錯話）並非有意，只是沒有技巧來以恰當方式表達。」



