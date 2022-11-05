國際組織呼籲烏克蘭總統思考結束戰事的出路

該組織的成員包括愛爾蘭前總統羅賓遜、墨西哥前總統塞迪略以及聯合國前人權專員侯賽因，他們在訪問烏克蘭期間向烏克蘭總統澤連斯基傳遞了一個訊息，澤連斯基必須開始思考結束這場衝突的出路。









前愛爾蘭前總統羅賓遜首先表示：「每場戰爭都需要結束，我們需要鼓勵大家更多地思考如何結束這場戰爭，從而確定這場戰爭必需結束的想法，而非雙方增强軍火庫的裝備，以及繼續毀滅烏克蘭的人口；墨西哥前總統塞迪略促請雙方通過人類發明的一種奇妙工具，即透過外交及政治手段，來結束這場戰爭; 而聯合國前人權專員侯賽因，則重申雙方要透過外交途徑讓雙方取得各自所需的事情。」









Elders「長者會」是一個由已故南非總統曼德拉創立的世界事務關注組織, 成員來自國際舞臺的傑出人物及前國家元首。







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另外，一名前往烏克蘭作戰的台灣志願軍人在一次軍事行動中喪生。



台灣中央通訊社證實，該民男子譯音曾聖光在盧甘斯克地區一場戰鬥中受傷，失血過多身亡。







據烏克蘭外交部稱，目前有來自五十多個不同國家，約兩萬多名志願軍加入了烏克蘭軍隊。







他們大多是本國軍隊的老兵，而25歲的曾聖光在台灣曾服兵役。





曾聖光是台灣阿美族人，烏克蘭現時有10名來自台灣阿美族族人加入烏克蘭軍隊服役，他也是第一位在烏克蘭戰場上陣亡的台灣阿美族人。







烏克蘭議員梅列日科向曾聖光致敬，稱「烏克蘭人和台灣人以自由的名義犧牲生命，這對我們烏克蘭人來說，具有非常深刻的象徵意義」。









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