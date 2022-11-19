歐盟揚言如果氣候變化峰會不能達成成果 便會退出會談

歐盟氣候政策負責人蒂默曼斯 (Frans Timmermans) 表示，他相信談判代表之間仍然可能就懸而未決的關鍵問題達成協議。





早前，歐盟表明會接受對貧窮國家因爲受到氣候變化的破壞及影響而作出賠償，但這個建議必需取得各國一致贊成，才能落實成爲協議。





蒂默曼斯表示：「歐盟希望在會議取得一個積極的結果，但我們不希望以任何的代價獲得這個結果。如果這個結果導致歐盟後退的話，歐盟是不會接受的。 我們需要向前邁進而非倒退。 正如所有部長們向他表明的一樣，如果我們沒法取得一個符合世界期待的結果，即為氣候危機做點事情的話，我們便會退出這個會議。」





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目前困擾各國代表的關鍵問題是對遭受極端氣候變化影響的貧窮國提供賠償一事，仍未達成一致的協議。





與會多位部長和特使分別表示，已經大題上達成協議，但仍需要在某些細節上進行辯論。





德國氣候特使詹妮弗摩根女士讚揚歐盟在會議上作出的承諾。





詹妮弗摩根女士表示：「歐盟表示過我們要確保最脆弱的人群，世界上最脆弱的國家，由一個基金賠償他們的損失。這是我們正在努力達成的方案。這就是整個核心的所在，因為我們知道我們必須將氣溫升幅，限制在 1.5 度的水平，以控制損失和損害。」





與此同時，中國氣候問題特使解振華就表示，這筆錢應該來自發展中國家，換句話説，技術上不包括中國本身在内。





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