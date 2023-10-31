儲銀下周二墨爾本盃賽馬日會加息嗎？

儲備銀行在下星期二11月7日墨爾本賽馬日，舉行議息例會。儲銀在議息例會決定是否加息、減息或維持利率不變，是受到多個因素影響。

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通脹是儲備銀行決定是否調整利率，一個重要考慮因素。 Source: AAP / Jane Dempster

要點
  • 澳洲儲備銀行將於下周二（11月7日）召開 11 月議息例會。
  • 上次會議，儲銀將官方基準利率維持在 4.1厘 。
  • 最新經濟數據顯示，11月可能會加息。
儲備銀行 (Reserve Bank of Australia) 上月決定維持高官方基準利率不變，在 4.1厘 。

這是儲銀連續第四個月維持利率不變。

不過，有關通脹、失業率和零售消費的最新數據，會否導致儲銀下次議息時決定加息？
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通脹

澳洲統計局 (Australian Bureau of Statistics)上周公佈的消費者物價指數顯示，上季的通脹超過市場預期。

九月份季度的消費者物價指數升了 1.2%，按年計升了 5.4%。

根據統計局的數據，該季度最顯著的加幅是汽油 (7.2%)、電費 (4.2%)、租金 (2.2%) 和業主自住的新住宅 (1.3%)。
Line graph showing Australia's annual inflation
截至 9 月份的三個月內，消費者物價升了 1.2%，在過去 12 個月內升了 5.4%。 Source: SBS
蒙納殊大學 (Monash University) 經濟學講師格羅斯 (Isaac Gross) 表示，在決定是否減息、加息或維持官方基率利率不變時，通脹是「儲銀考慮的最重要且唯一的統計數據」。

他對 SBS 新聞說：「現在（通脹率）比幾個月前儲銀暫停加息時預期的要高。」

「這絕對是一個令（儲銀董事）他們受到壓力i的因素，增加了加息的可能。」

「原因是不僅數字高於預期，而且通脹整體升勢強勁， 假如九月季度的通脹率高，十二月季度可能會更高。」

「因此，我們看到的強勁通脹數據顯示，通脹下跌走勢並不如我們當初所想的那麼確定。」

失業率

儲銀考慮的另一個因素是失業率，儘管這數字低於通脹。

澳洲統計局10 月初發表的數據顯示，9月份，全國失業率從3.7% 降至3.6%。

9月的就業人數輕微增加了 7,000 人，低於一致預測的 20,000 人，亦遠低於上個月的 63,300 人。

就業人數增長乏力，主要由於兼職職位增加了 46,500 個，但全職職位卻減少了 39,900 個。
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格羅斯說：「失業率仍屬於偏低。」

「不像以前那麼低......但當然，我們還未真正看到任何衰退，或任何形式的放緩跡象。」

「我認為這是個好消息；通脹似乎仍然強勁，雖然息口上升，但到目前為止，經濟一直表現堅韌。」

零售消費

格羅斯謂，雖然在儲銀決策過程中，零售消費並不如通脹或失業率「那麼重要」，但「仍然值得關注」。

澳洲統計局上周公佈的數據顯示，9月份，澳洲的零售銷售量強勁增長0.9%，高於市場預期的0.3%，亦高於上月0.3% 的升幅。

儘管 9 月的數據是自 1 月以來最大的，但今年大部份時間，這方面的開支低迷，顯示零售營業額的實際增長仍處於歷史低位。

格羅斯說：「新冠疫情後，因為人人都開始購買百貨公司推出的任何東西，經歷過這報復性飆升後，零售數據普遍偏軟。 」

「但上個月，這些零售數據升了 0.9 個百份點，單月升幅頗大。」

「你不會寄望於一個月內發生的事……但 0.9 總比零好，亦比數字下跌好，所以，這絕對不是經濟疲弱的明顯證據。 」

儲銀下星期會加息嗎？

格羅斯說，儲銀在下周二的會議上，「很可能」調高基準利率的。

他表示：「猜測儲銀的決定總是很棘手，但我想說，他們通常是等待季度通脹率……在得到最新的經濟數據後採取行動。」

「所以，我認為他們在 11 月加息，並示意如果通脹率高企，可能會再次加息，是完全符合他們的一貫作風。」
格羅斯又表示，如果11月加息，儲銀可能會對進一步加息「留有一線」。

他說：「歸根咎底，加息會引發連鎖效應 ，你不會只見到息口上升而其他不升，但最終取決於他們從數據中看到什麼端倪。」

「如果他們看到咖啡的價錢、出外消費的價錢、更多日常開支持續上升，我認為這是他們再度加息的跡象。」

息口何時回落？

格羅斯謂，假如通脹大幅回落或失業率迅速上升，「我們肯定會見到加息期結束」。

他指儲銀甚至可能「忍不住」去減息。

「我認為他們不會在一出現問題時就立即這樣做 。但當然，如果事態發展得比預期快，我們可能會在年中某個時候見到減息。」

「視乎發生甚麼情況。」
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Published 31 October 2023 8:53pm
By Amy Hall
Source: SBS
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