德軍首次參與16國在澳軍演

據澳州國防部公布的消息顯示，今次亦是作為「快速太平洋」（Rapid Pacific）部署的一部分，德國空軍將派出 200 多名人員、六架歐洲颱風戰機、三架 A330 多用途空中加油運輸機及一架 A400M 運輸機參與今次演習。





德國空軍司令格哈茨（Ingo Gerhartz）中將表示，這是德國和澳洲空軍首次一起訓練。





格哈茨說：『印太地區對德國非常重要。我們與該地區的許多合作夥伴有著相同的價值觀。』





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『在可能發生戰爭的緊急情況下捍衛這些價值觀並能夠支持我們的合作夥伴是需要進行實習的。』





德國空軍及其歐洲戰機同時亦在歐洲和北約內部承擔著確保領空安全的責任， 這包括愛沙尼亞的快速反應警報單元，以及與在羅馬尼亞的意大利和英國空軍密切合作。





德國政府最近同意採購 F-35 飛機來替換旋風式（Tornado） 武器系統，今次的「漆黑2022」聯合演習提供了與澳洲 F-35A戰機有更緊密的合作機會。





在今次「漆黑2022」聯合演習之後，德國空軍亦將參加「卡卡杜演習」（Exercise Kakadu），然後會前往日本及南韓繼續其「快速太平洋部署」行動。德國空軍司令指在前來澳州的航程中，其軍機只會沿民用航線飛行而沒有計劃飛越台灣海峽，並會在超過1萬米的高度飛行，幾乎不會接近南海，而德國方面不認為今次到澳洲參與軍演，是向中國發出任何威脅信息。





澳洲駐德國大使亦指，中方並沒有理由認為今次定期演習會破壞地區穩定，澳洲亦會尋求一個穩定、和平、繁榮及戰略平衡的地區，認為每個國家都可作出自己的主權選擇。





