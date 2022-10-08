連接俄烏兩地的唯一大橋被炸後重開

據俄方報道，爆炸事件中有三人遇害，爆炸時炸毀了一輛貨車，並嚴重損壞了這條被俄軍用作運輸重型軍事裝備進入烏克蘭的重要橋樑。





據初步調查顯示，一輛從塔曼半島方向駛上刻赤大橋的貨車發生爆炸，引發橋上一列有7節的載油卡車起火，爆炸並造成大橋兩段行車橋斷裂。





俄國立即成立一個調查調委員會調查事發原因，其中一位委員佩特連科向外界透露，當局正在努力確定被發現的三具屍體身份。





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佩特連科表示：「 根據初步資料顯示，事件中有3人喪生。相信他們是貨車旁邊一輛汽車的乘客，包括兩名男子以及一名從海面撈起的女子屍體，他們的身份正有待確證。調查人員還確定了該部貨車及車主的詳細資料，當局正在他的住所展開調查。





與此同時，俄羅斯任命的克里米亞政府首長阿克肖諾夫呼籲各界保持冷靜，他告訴當地居民，燃料及食物儲備都充足。





烏克蘭總統澤連斯基一名顧問透露，這宗爆炸事件只是一個 「開端」，但他沒有進一步透露烏克蘭軍隊是否與這次爆炸事件有關。





目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。





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