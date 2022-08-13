刺傷《撒旦詩篇》作者疑犯否認企圖謀殺罪

現年75 歲的印度裔英國作家魯西迪正在醫院接受治療，院方要動用呼吸機幫助魯西迪呼吸，他有可能會失去一隻眼睛，傷勢嚴重。





另外，他的出版商代理人進一步透露，在襲擊事件發生後，魯西迪的臂部神經及肝臟受損。





魯西迪在1980年出版了《撒旦詩篇》一書，當時引發了來自伊朗的死亡威脅，多年來基於保安理由甚少在公開場合露面，如今襲擊事件是他正要發表演講時在禮台上被疑犯刺傷。





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