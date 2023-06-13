【不為外人道】 點解呢兩名男子要求澳洲政府道歉？

阿齊米塔巴爾和班德什曾經將他們居住的一間澳洲酒店的房間形容為他們的「監獄」。而兩人正透過他們有份參與的一部新紀錄片來呼籲澳洲政府結束有關政策和向他們道歉。





阿齊米塔巴爾是一名庫爾德-伊朗難民， 他於 2019 年從馬努斯島搬到澳洲大陸接受治療，並在酒店被拘留了多個月。





阿齊米塔巴爾對SBS 新聞部表示：『（那裡）沒有窗戶，玻璃前面是一堵水泥牆，沒有樹木也沒有大自然。』





『我被關在一個隱形的棺材裡，他們想把我活埋。』





由於無法接觸到陽光或新鮮空氣，阿齊米塔巴爾正起訴澳洲政府將他給其他難民和尋求庇護者拘留在酒店內。





但他表示，聯邦移民部長吉爾斯（Andrew Giles）最近發布了一項消息， 由於他是乘船抵澳的，所以他將永遠不能在澳洲永久定居。





阿齊米塔巴爾說：『他告訴我說他是很認真的，而該政策將不會改變，（而我）需要離開澳洲。』





班德什亦表示，他去年年底亦從內政部收到了相同的信息。





他對 SBS 新聞部表示：『他們寄信給我說，我不能再留在這裡了。』





他被告知他可以透過與新西蘭達成的難民安置協議前往新西蘭，但他不想這樣做。





他說：『我現在是澳洲歷史的一部分，而我亦找到了與澳洲人民的聯繫。』





『我的未來並不明朗。在遭受了接近 10 年的折磨之後，政府試圖把我們推去另一個國家。』





於周日（11／6）在雪梨電影節上首映的一部新紀錄片 「自由是美麗的」（Freedom is Beautiful）， 就是有關阿齊米塔巴爾和班德什的故事。





該部紀錄片是由國際特赦組織支持的一項製作，並由前澳洲國家足球隊（Socceroo）成員及人權活躍份子福斯特（Craig Foster） 擔任監製。





阿齊米塔巴爾和班德什希望利用這套紀錄片的推出呼籲結束澳洲現行的離岸拘留政策。



雖然他們現時是持臨時簽證住在澳洲的社區當中，但他們說希望為那些仍然被拘留在海外或仍是在酒店中的人伸張正義。





班德什說：『（我希望政府）為他們對我和其他人所做的事情道歉，因為他們把法例作出永遠的修改。』





他又說：『我仍在受著痛苦和折磨。』





國際特赦組織的澳洲難民協調員湯姆（Graham Thom）說，這部紀錄片也為世界各國政府尋求採取類似的「破壞性」政策提供了「警示」。





他對 SBS 新聞部表示：『這項離岸政策在明年繼續花費納稅人 4.8 億元。』





但他指出，現時在瑙魯島只是剩下 13人，所以他認為這個政策是『太瘋狂和太殘忍了。』





預計澳洲將在今個星期知道是否會成為因未能執行於 2017 年批准的人權協議而被列入聯合國違規名單的首個經合組織國家。





所有已認可《禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰公約任擇議定書》(OPCAT) 的國家， 都必須允許聯合國反酷刑機構在沒有通知、阻礙或證人的情況下，進入其監獄和拘留中心。





這些國家亦需要在 2022 年 1 月之前設立一個獨立的機構來防止酷刑。澳洲在這方面經已未能達標，並獲得一年的延期執行。





禁止酷刑小組委員會 (SPT) 如去年 10 月原本準備訪問澳洲等被逼暫停，因為他們被限制進入多個有人被拘留的地區，而且亦不能獲得所有要求的文件。





國際特赦組織的澳洲難民協調員湯姆（Graham Thom， 圖中） Source: SBS / Rashida Yosufzai 湯姆表示，該委員會不得不暫停訪問，而這是「非常罕見」的事，尤其是在像澳洲這樣的國家。





當被問及阿齊米塔巴爾和班德什對政府的指稱時，內政部發言人表示，他們是不會對個別案例發表評論。





他們對本台新聞部發表的一份聲明中表示：『澳洲仍然致力於其強有力的邊境保護政策。』





『這些政策成功地減少了未經授權經海路抵達澳洲的數字，亦阻撓了該區的協助偷渡的情況，並防止了在海上傷亡的數字。』





發言人說，在瑙魯島或暫居於澳洲的人士是可以選擇移民至其他國家，包括美國和新西蘭的重新安置計劃、在加拿大的私人贊助計劃，或被自願遣返，又或者前往他們有權進入的另一個國家。



