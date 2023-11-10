Myki 仍有巨額未用資金 「餘額」會否凍過水？

維州交通部目前持有近兩億元的預付公共交通車資，其中一半存放在未使用且已過期的 Myki 卡上，可能已被遺忘，無法被取回。





這筆資金不斷增加，引起當局呼籲維州居民可以尋找他們的舊 Myki 卡，並要求當局退還剩下的餘額。





運輸和規劃部門上周發佈的年度報告顯示，截至6月30日，該部門有 1.975 億澳元由 Myki 卡用戶預付的資金。這比一年前的 1.76 億澳元有所增加，也高於 2019年的 1.42 億澳元。





部門發言人表示，約有 1 億澳元存放在未使用至少 12 個月的 Myki 卡上。其中一半的卡已經有四年未被使用。





發言人表示：「我們鼓勵所有人檢查是否有過期的 Myki 卡，並退還或轉移任何未使用的餘額至他們現有的 Myki 卡。」





Myki 卡的購卡費為 6 澳元，有效期為四年，這是該系統備受批評的兩大原因之一。





由於維州將在 2025 年逐步以新系統取代 Myki，因此，該部門將原來即將到期的 Myki 卡限期延長兩年。





公共交通用戶協會(The Public Transport Users Association)發言人鮑文（Daniel Bowen）表示，未使用資金的龐大餘額理應歸乘客所有，呼籲政府盡一切可能歸還給乘客。





他說：「如果有舊卡被丟棄且不再使用且未註冊，他們應該能夠退還那些人的款項，」





「他們應該鼓勵民眾找回這些舊卡，拿出來，退還並使該過程盡可能簡單。」





鮑文表示，新的票務系統應該防止民眾因為不再使用 Myki 卡而損失金錢，因為客戶將可以使用銀行卡簡單觸碰就可以支付車資。





該部門發言人表示，未領取的 Myki 餘額將不會過期，即使該州轉向新的票務系統，客戶仍然可以隨時要求退款。





12月1日，美國公司Conduent將接管 Myki 的運營，逐步推出現代票務系統，並於明年開始試驗，並於2025年全面推出。



