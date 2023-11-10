Myki 仍有巨額未用資金 「餘額」會否凍過水？

維州交通部目前持有近兩億元的預付公共交通車資，其中一半存放在未使用且已過期的 Myki 卡上，可能已被遺忘，無法被取回。
這筆資金不斷增加，引起當局呼籲維州居民可以尋找他們的舊 Myki 卡，並要求當局退還剩下的餘額。
運輸和規劃部門上周發佈的年度報告顯示，截至6月30日，該部門有 1.975 億澳元由 Myki 卡用戶預付的資金。這比一年前的 1.76 億澳元有所增加，也高於 2019年的 1.42 億澳元。
部門發言人表示，約有 1 億澳元存放在未使用至少 12 個月的 Myki 卡上。其中一半的卡已經有四年未被使用。
發言人表示：「我們鼓勵所有人檢查是否有過期的 Myki 卡，並退還或轉移任何未使用的餘額至他們現有的 Myki 卡。」
Myki 卡的購卡費為 6 澳元，有效期為四年，這是該系統備受批評的兩大原因之一。
由於維州將在 2025 年逐步以新系統取代 Myki，因此，該部門將原來即將到期的 Myki 卡限期延長兩年。
公共交通用戶協會(The Public Transport Users Association)發言人鮑文（Daniel Bowen）表示，未使用資金的龐大餘額理應歸乘客所有，呼籲政府盡一切可能歸還給乘客。
他說：「如果有舊卡被丟棄且不再使用且未註冊，他們應該能夠退還那些人的款項，」
「他們應該鼓勵民眾找回這些舊卡，拿出來，退還並使該過程盡可能簡單。」
鮑文表示，新的票務系統應該防止民眾因為不再使用 Myki 卡而損失金錢，因為客戶將可以使用銀行卡簡單觸碰就可以支付車資。
該部門發言人表示，未領取的 Myki 餘額將不會過期，即使該州轉向新的票務系統，客戶仍然可以隨時要求退款。
12月1日，美國公司Conduent將接管 Myki 的運營，逐步推出現代票務系統，並於明年開始試驗，並於2025年全面推出。
Myki 持有人可以在線上或在 Southern Cross 站的 PTV Hub 申請退款。
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