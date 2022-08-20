工黨拒絶延長減油稅 經濟專家：「明智之舉」

重點 上屆兩黨聯盟政府實施了為期六個月的削減燃油稅安排，部份抵消汽油價格衝擊。

但財長查默斯（Jim Chalmers）已強調工黨政府不會延長有關安排。

專家分析燃油消費稅削減結束後，油價將有何變化。

上屆兩黨聯盟政府實施了為期六個月的燃油消費稅削減，從 3 月 28 日午夜到 9 月 28 日，由44仙減至22仙，部份抵消新冠疫情及俄烏戰爭至造成供的汽油價格衝擊。



3 月至 8 月之間的汽油和柴油價格的變化 Source: SBS



但減免安排快將到期，而財長查默斯（Jim Chalmers）已強調工黨政府不會延長有關安排。







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因為，根據聯邦預算顯示，為期六個月削減燃油稅，已對經濟造成了 30 億的打擊，查默斯亦表示，政府無法9 月之後延長有關安排 。





財長吉姆查默斯重申，雖然有人呼籲要延長燃油稅削減安排，但工黨已確認有關安排將於 9 月 28 日結束。 Source: AAP / Mick Tsikas Grattan Institute 的城市項目主任特里爾（Marion Terrill）表示，好多澳洲人已經感受到生活成本增加帶來的壓力——有些人希望臨時燃料稅的減免安排，能夠持續更長時間。





「這是預算中一項非常昂貴的項目，國家預算已處於危險狀態。因此，新政府非常積極地結束這項前任政府的安排亦可以理解。」 特里爾

燃油稅削減結束後油價將有何變化？

特里爾表示，由於原油價格的不可預測性，很大程度上令油站零售價在 9 月底後，仍然難以確定。





「石油價格的一個特點是它非常不穩定，但原油價格已跌至東歐戰爭以來的最低水平。」





麥覺理大學商學院高級講師德梅洛博士則表示，對於經濟學家來說有關消息對未來的燃料價格是一個積極的信號。





「似乎會有更多的石油進入市場，這肯定會保持汽油價格的下行壓力。」





但鑑於油價及澳洲油價周期的不可預測性，德梅洛博士估計。當燃油稅削減安排結束時及每升燃油將增加 22.1 仙，油價可能仍會再攀升。



「到今年年底，零售油價亦有機會回升至每升 2.30 元。」 德梅洛博士

澳洲人此後如何降低生活成本？

德梅洛博士則認為，對澳洲駕駛者至關重要的建議，是利用智能手機的應用程式，來比較附近加油站的燃油價格，可以讓他們更聰明地加油。





「請使用應用程式來貨比三家，爭取獲得最優惠的價格，並直接抵制保持高油價的加油站。」 德梅洛博士

政府削減燃油稅的決定，是因應今年年初，新冠下供應鏈受阻問題，以及由於俄羅斯入侵烏克蘭而導致的燃料價格上漲等連鎖反應，令世界各地的油價均受到影響。





「家庭預算肯定有很大壓力，我認為這就是坊間要求繼續削減燃油消費稅背後的動機，但問題是，臨時削減總會在某個時間點結束，除非你將其永久削減。」





特里爾表示，與其繼續削減燃油稅，聯邦政府不如以更具戰略性的方式來解決生活成本危機，及幫助最有需要的澳洲人。



「如果目標是降低生活成本，減油稅不是最佳方式。因為家庭預算緊張的低收入人群，一般不會開車出入，相反，會開車的人，往往並不是低收入人群、或需要面對家庭預算緊張。」 特里爾

她建議減稅或額外增加現有的社會福利金，讓那些掙扎於基本生活必需（例如買雜貨或支付租金）的人，有更大財政自主權。









「如果政府直接向他們付錢，他們可以選擇如何最好地花費以改善自的生活。」













