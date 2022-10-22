競逐英國首相轉趨激烈 約翰遜與辛偉誠對決

儘管約翰遜出任首相期間爆出多宗醜聞，但他在黨内仍然取得一些保守黨關鍵成員的支持。





英國國防部長華萊士推測約翰遜將會贏得這次黨魁選舉，他支持這位備受爭議的前首相東山復出。





華萊士表示： 「我擔任國防部長期間，約翰遜重視投資國防事務。他支持我。他支持一切保障國家安全的所需行動。所以我傾向於繼續支持他。另外，在 2019 年，約翰遜以絕大多數贏得了大選，並根據全體選民的投票意願，合法地當選成爲首相進入國會，而非單單由保守黨議員互選產生，我認為這是我們所有人都應該記得的事情。」





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到目前爲止，前財相辛偉誠仍然是黨内最受歡迎的熱門首相人選，暫時他取得保守黨内 82 票的支持，而約翰遜則有 41 票支持。



