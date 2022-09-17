中俄關係持續向好 澳洲又會受何影響?

俄羅斯總統普京與中國國家主席習近平在本星期舉行了自俄羅斯入侵烏克蘭以來的首次會面。





在烏茲別克首都撒馬爾罕舉行的上海合作組織峰會上，兩位領導人無視西方，對兩國的戰略關係表示歡迎，普京指理解習近平對烏克蘭局勢的疑問和擔心，但稱讚中國在這一戰爭中的「平衡」立場。





那麼，中俄關係對澳洲意味著什麼?





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反對黨國防發言人黑斯廷(Andrew Hastie) 在華盛頓的一次講話中，將兩位領導人之間日益壯大的結盟形容為一個「奇怪的新怪物」（strange new monster），他呼籲美國在印太地區表現出領導能力。





他說：「在修正主義和擴張主義野心的推動下，威權主義勢力正在進行。」





代理總理兼國防部長馬利士表示，雖然他不會這樣去形容，但「我們看到中國和俄羅斯之間的接觸越來越多。」





他在周五澳洲廣播公司ABC表示：「這是一種正在發展的關係，顯然會影響戰略環境，我們必須處理以及這些環境的複雜性。」





「我們現在生活的世界 （是） 全球有規則為基礎的秩序，這種秩序一直是和平與繁榮的基礎，現正承受著巨大壓力，我們在東歐看到俄羅斯對烏克蘭的可怕的入侵。我們也在印太地區看到這種情況。」



Defence Minister Richard Marles. Source: AAP / Francois Mori/AP 馬利士表示，在南中國海等地航行自由的規則，「對澳洲的國家利益最為重要」。





他說：「所有這些都是我們必須處理的。」





澳洲國立大學戰略研究名譽教授Paul Dibb表示，澳洲必須注意兩國結盟意味著什麼——特別是對於世界其他地區潛在的軍事局勢。





俄羅斯和中國領導人的會面，發生在普京在烏茲別克會見印度總理納莫迪（Narendra Modi）的前一天。





但與普京和習近平之間的交流不同，印度和俄羅斯領導人之間的會面充滿緊張氣氛。





莫迪在烏茲別克首都絲綢之路古城撒馬爾罕舉行的電視會議上向普京表示：「我知道今天的時代不是戰爭時代，我已經在電話與你談過了。」





普京向莫迪表示，他理解印度領導人在俄烏衝突上的立場和憂慮，莫斯科正在盡其所能結束衝突。



普京與習近平會面發生了什麼？

普京和習近平是在上海合作組織（SCO）峰會行期間會面，該組織是一個成立於 2001 年的跨政府組織。該組織目前由8個成員國組成：中國、印度、哈薩克斯坦、吉爾吉斯、俄羅斯、巴基斯坦、塔吉克斯坦和烏茲別克。





兩國領導人對上一次親自會面，就在俄羅斯2月24日入侵其鄰國前幾周，他們宣布「無限制」夥伴關係，並承諾加強合作以對抗西方。





這次會議讓普京有機會表明雖然西方做出努力，但俄羅斯並未完全孤立，他直接指責美國，美國一直支持烏克蘭並對俄羅斯實施制裁。





普京說：「最近（美國）試圖建立一個單極世界（Unipolar world）的做法極其醜陋，完全不能接受。」



普京指理解習近平對烏克蘭局勢的疑問和擔心，但稱讚中國在這一戰爭中的「平衡」立場。





習近平在公開講話中沒有提到烏克蘭，中國對會議的宣讀也沒有提到烏克蘭。據中央電視台報導，中方願在涉及俄羅斯核心利益的問題上給予俄羅斯大力支持，同時中國沒有譴責俄羅斯對烏克蘭的行動，而克里姆林宮將這場戰爭視為「一場特殊的軍事行動」（Special Military Operation）。





Paul Dibb形容習近平的反應是「慎重而謹慎」。





「他這樣做，沒有任何認證來支持普京在烏克蘭所做的事情，而是完全是西方和北約擴張的錯。」





「另一方面，我們知道習近平似乎同樣謹慎，據我了解，不會打破西方對俄羅斯的嚴厲經濟制裁。」



Chinese President Xi Jinping attends the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Samarkand, Uzbekistan on 16 September, 2022. Source: AAP / Sergei Bobylev/AP

俄羅斯和中國的關係發生怎樣的變化？

在1950年代末和1960年代初，蘇聯和中國簽訂了國際條約。





Paul Dibb指「他們都是共產主義國家，都反對美國。但這並沒有持續很長時間，因為這兩個國家有根深蒂固的差異，如不同的種族、文化和對領土擁有權的態度。」





這種關係破裂，導致在 1969 年蘇聯和中國之間的軍事衝突。





Paul Dibb表示，雖然其中一些分歧在今天「潛伏」著，但兩位領導人的「共同觀點」已將分歧合在一起。





他強調，中俄關係不是北約那樣的正式同盟，而是「非官方的同盟」（de-facto alliance）。





「這對他們倆都很重要。為什麼？因為他們都是獨裁者。他們都鄙視西方。他們都認為西方有侵略性，但他們在專制國家的角度，同時都認為西方是軟弱。」





「習近平亦特別清楚表明，時間站在中國一邊——中國從19世紀一直被西方羞辱，現在是中國重新站起來的時候。」





但根據Paul Dibb的說法，隨著俄羅斯最近在烏克蘭的失利，普京的情況就不同了。





「我們都知道，時間不站在普京一邊。所以我認為普京面臨的挑戰，特別是現在，俄羅斯看起來沒有被擊敗，但遇到真正問題……這對雙邊關係有甚麼意義?」



這對澳洲意味著什麼？

Paul Dibb表示，他對澳洲的主要擔憂，是中俄兩國之間日益增加的雙邊軍事合作。





他舉例指，例如兩國越來越多地參與聯合軍事演習，最近數周在俄羅斯東部舉行了一場名為「東方-2022」（Vostok）的演習。





當時，中國外交部表示，參加聯合演習「與當前的國際和地區形勢無關」。





Paul Dibb亦表示，在普京的領導下，俄羅斯也在向中國出口一些具有高科技能力的武器。





「所有事就是兩國軍事關係的密切程度。」





「我們現在的問題是，中國和俄羅斯是否越來越多合作——不只是在軍事上，而且在貿易和投資方面——試圖推翻美國在我們主要戰略關注地區—亞太地區的優勢存在?」



全球戰略環境「比冷戰還要差」

Paul Dibb認為，由於核衝突的風險，全球戰略環境「現在比冷戰以來的任何時候都要差」。





他說：「在我看來，如果普京在烏克蘭的情況變差，使用核武器的風險比現在更大。」





「俄羅斯不會消失，所以這是一個大問題，並可能會漫延至歐洲的全面戰爭中。」





