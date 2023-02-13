【孤單情人節】雪梨墨爾本邊區最多「單身狗」？

數據顯示，澳洲的單身人口比例持續增加，而靠近市中心和大學的地區更是「單身狗」出沒重地。

Dog in love lying on a sofa Holding a red heart

Valentine´s Day Source: Moment RF / Fernando Trabanco Fotografía/Getty Images

《雪梨晨鋒報》（SMH）根據2021年人口普查數據，統計出雪梨15歲以上的單身居民比例最高的地區為市中心唐人街所在的禧市（Haymarket），達到五成之高，比10年前的數據增加了5%。

其次是同樣位於市中心的Chippendale（49%），而Strathfield East（48%）、Burwood（47%）和Surry Hills（45%）也有較多獨身者居住。

社會研究員Mark McCrindle解釋，這些地區靠近市中心或大學，是年輕人的聚居區，因此較少可能擁有固定伴侶。

而西區Cabramatta-Lansvale有10,600名單身人士，是全雪梨最多，當地單身比例也比10年前增加6%達到44%。而全雪梨的「單身狗」則從約8.1萬人暴增至424,713人。

與此同時，最多家庭居住的地區為Windsor附近的Marsden Park-Shanes Park，15歲以上無伴侶者只有17%。附近的Box Hill-Nelson為18%。
The suburbs with the most singles
不過，雪梨是全澳洲首府城市中，單身比例最低的，僅為23.2%。三甲分別是荷伯特（27.7%）、阿德雷德（27.7%）和坎培拉（25.7%）。墨爾本為24.8%排第五。

SBS中文記者翻查人口普查數據中所有首府城市的中心商務區，發現只有墨爾本市中心達到53%，周邊地區及其餘城市的「單身狗」都不足五成，但均超過全市平均水準，大部份都超過四成。

可見這些城市都和雪梨一樣，市中心較多年輕人聚集而家庭比例較低。而麥覺理大學的人口學家Nick Parr教授認為，雪梨在全澳單身人士比例中墊底，除了因為這裡的樓價和生活開支較高，還因為吸納移民群體中的年輕人較多。

他說：「與全國相比，雪梨在年長（移民）群體中佔較低的比例。」

全澳洲而言，獨身者比10年前的24.3%增至25.6%，首次超過四份之一。
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Published 13 February 2023 at 2:29pm
By Koma Cheng
Source: SBS