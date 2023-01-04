美國眾議院百年來首次未能選出議長要休會 周三中午重選

美國眾議院自 1923 年以來，首次在未能選出發言人的情況下休會。1855 年亦曾試過有一次議長選舉，要花兩個月時間，一共進行了 133 輪投票才選出議長。

共和黨坐了四年冷板凳後重掌眾議院，但黨內卻質疑候選人，共和黨議員麥卡錫 （Kevin McCarthy） 的忠誠度，特別是針對他對前總統特朗普不夠忠誠。

Donald Trump Source: AAP

57 歲的麥卡錫需要在眾議院獲得 218 票才可勝出選舉，但關鍵在於，幾位前總統特朗普的「鐵粉」盟友，在黨內搞局。在周二的選舉中，在前兩輪投票，有 19 票“反對”票都是來自共和黨；第三輪就 20 票反對票。 麥卡錫近日試圖爭取黨員支持而提出一系列讓步，包括同意，未來可以議5名議員動議，就能提出「罷黜議長」（vacate the chair）；但極右翼黨員唔收貨，要求恢復1位議員即能提動議的規定。前眾議院院長，民主黨的裴洛西（Nancy Pelosi）2019年當這選後，修改議事則，規定僅黨團領袖才能提出罷黜議長動議。

有分析指，這可能是一場曠日持久的選舉議長的鬥爭，可能會進一步加深共和黨內部分歧，並且會危及麥卡錫的政治生涯。眾議院休會至當地時間週三，再進行新一輪投票。



