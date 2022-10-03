【反應空前】維州最大型消費回贈已結束

是次計劃的涵蓋範圍及規模更比過往大及廣，在深受民眾歡迎的情況下，2500萬元資金已全數耗盡，在周一（10月3日）上午11時55分已正式結束。





維州政府在網站上一份聲明表示，居民在截止時間前提交的返現申請仍將得到處理。





如果已經提交返現申請並通過電子郵件收到申請ID號碼，請放心，返現申請仍在處理中。





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然而，該州當局表示，截止時間後不再接受新的返現申請，儘管消費在返現計劃截止前，不會再得到處理。





該計劃成功鼓勵民眾，近 65% 的人聲稱回贈計劃是他們選擇外出就餐或欣賞表演的原因。





根據官方數據，從今次回贈計劃中受益最多的三個區為是墨爾本中央商務區、Monash、Moonee Valley 及莫寧頓半島和亞拉山脈。





維州行業復甦和支持廳長卡羅爾（Ben Carroll）表示，維州人充分利用更實惠的餐飲和娛樂體驗，同時在支持他們辛勤工作的當地企業方面表現出社區精神，這不足為奇。





他亦表示這項計劃有助於支持就業，建立商業和消費者信心，並為維州的持續經濟復甦作出貢獻。

