【極端氣候】2023年有望成為12.5萬年來最熱一年

根據美國非牟利科學組織Climate Central的一份報告，地球上過去12個月的氣溫是有史以來最高的。





這份經過業界評審的報告指出，從2022年11月到2023年10月，燃燒汽油、煤炭、天然氣等化石燃料，釋放溫室氣體如二氧化碳，以及其他人類活動，導致了這段時間的異常升溫。





在這一年的過程中，73億人，也就是90%的人類，至少經歷了10天以上因為氣候變化而令氣溫增加至少三倍的情況。



Climate Central的氣候科學家Andrew Pershing表示「人們知道事情很奇怪，但他們不一定知道奇怪的原因。他們沒有將我們仍在燃燒煤炭、石油和天然氣這一事實聯繫起來。」





「我認為今年從數據中真正突顯出來的是，沒有人是安全的。每個人在這一年中都經歷了不尋常的氣候引起的高溫。」





平均全球溫度比工業化前的氣候高1.3度，科學家認為這接近巴黎協定中，國家同意不要超過的1.5度的上限。





影響明顯波及四分之一的人類，即19億人，受到危險的熱浪的影響。





在這一點上，美國哥倫比亞大學的氣候科學家（Jason Smerdon）表示，沒有人應該感到措手不及。





他指「這就像站在自動電梯上，卻對上升感到驚訝一樣。」





「我們知道事情變得越來越熱，這已經被預測了幾十年。」





布朗大學(Brown University)的氣候科學家Kim Cobb表示。過去一年的高溫雖然強烈，但因為海洋一直在吸收與氣候變化有關的大部分過量熱力，所以被緩和了，但氣溫已經接近極限。





「海洋真的是我們星球的恒溫器...海洋與我們的經濟、食物來源和沿海基建緊扣。」



One in four humans, or 1.9 billion people, suffered from dangerous heatwaves in the past year. Source: Getty / Pablo Blazquez Dominguez 星期三，歐盟科學家表示，今年將是125,000年來全球最溫暖的一年，數據顯示上個月是有史以來最熱的十月，而差距巨大。





歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service，C3S）副主任Samantha Burgess表示，上個月的平均溫度，超過自2019年的最高的十月平均溫度0.4度，形容這一異常溫度為「非常極端」。





C3S 在聲明中表示，這使得 2023 年「幾乎肯定」成為有史以來最熱的一年。





這種高溫是由於來自化石燃料燃燒的持續溫室氣體排放，加上今年出現的自然發生的厄爾尼諾現象的出現令東太平洋的表層變暖。





目前有記錄的最熱年份是2016年——另一個厄爾尼諾年——而2023年有望超越紀錄。





哥白尼氣候變化服務的數據追溯至1940年。Samantha Burgess表示「當我們將我們的數據與聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）結合，我們可以說這是過去125,000年來的最溫暖年份。」





來自IPCC的更長期數據包括來自冰芯、樹木年輪和珊瑚沉積物等來源的讀數。





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