澳洲人飲唔慣！本地釀造白酒你會嘗試嗎？

2014年，葉冠南（Tim Ye）從廣東移居塔州，機緣巧合下，他遇到了土木工程師伊恩（Ian Sypkes），兩人一拍即合在當地開了一家釀酒廠，生產白酒。





去年4月，當第一瓶白酒包裝完畢時，葉冠南以為他們三年多的籌備和努力終於得到了回報。然而，正式經營一年後，兩人並沒有從白酒生意中賺到錢。





他向SBS中文表示：「目前來說（我們）賣得不夠多。當然也會有一些人考慮到成本的因素，我們也相信可能是因為我們沒有找到對應的客戶群。」





「放棄是沒有想過的。沒有做十幾年的話，是不會考慮放棄這件事情。」



可以在澳洲生產一個高品質的中國產品，這一點對我自己來說意義非常重大。

在中國，白酒幾乎家喻戶曉，但它在國際舞台上的知名度仍有待提高。





據中國海關總署的數據，2022年白酒出口量僅佔其總產量（670萬千升）的0.24％，佔全年白酒銷售額的0.72％。



2018年，葉冠南和商業夥伴伊恩參觀了中國茅台鎮的一家白酒廠。 Credit: Supplied by Tim Ye

有人形容白酒口感「像汽油」

中國白酒是一種高度數的蒸餾酒，通常使用高粱、小麥或大麥等穀物，經過多道工序釀造而成。





葉冠南表示，自己移居塔州後驚訝地發現，這種自己從小到大非常熟悉的東西在當地竟然鮮為人知。



有人（澳洲人）喝了之後說像汽油，有人說像另一款高濃度酒精產品——firewater。

中國海關總署的數據顯示，亞洲是中國白酒的主要出口市場之一。 2022年，出口至澳洲的白酒量僅佔總出口量的1.7%。





葉冠南的合夥人伊恩說，許多澳洲人對白酒的初次體驗並不好，這往往是因為其濃烈、「有衝擊力」的口感可能需要一些時間來適應。





自小生活在塔州的伊恩說：「澳洲人要麼從未聽說過白酒，要麼他們對白酒的體驗往往是一次性的。」





「但是你對它的了解越多，你就越喜歡它。參加宴席時來一瓶白酒，邊吃邊喝，這是我最享受的時刻。」



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昂貴的生產成本

除了澳洲本地市場對白酒的接受度有待開拓外，高昂的生產成本是這兩位年輕的創業者面臨的另一個挑戰。





在他們的網站上，一瓶500毫升的白酒售價為188澳元，這對於許多人來說並不便宜。





葉冠南解釋，該定價是由於白酒釀造過程中的固態發酵需要大量的勞動力，而澳洲的人工成本較高。





由於塔州的地理位置，「所有物資的運輸、生產（費用）相對於市場來說會比較高一些」。



考慮到人工和運輸成本，這家塔州白酒廠的產品售價並不便宜。 Source: SBS / Tianyuan Qu 布里斯本一家成立於2020年的白酒廠的市場部經理Harry Zhao告訴SBS中文，他們也一直在為高昂的生產成本所困擾。





「澳洲沒有相關的白酒行業基礎，我們需要從新手去培養專業的釀酒師，培訓週期會比較長，所以成本會很高。」





「解決辦法就是我們盡量把可以自動化的環節全部用機器替代，來減少人工的投入，比如說酒的灌裝、貼標籤、打包等環節基本都是自動化完成的。」



本地白酒「還是個嬰兒」

墨爾本酒類經銷商曹默涵認為，澳洲自產白酒的香型與中國白酒「絕對是不一樣的」。





她告訴SBS中文，自己正和本地白酒生產商接觸，尋求業務合作機會。在品嚐了廠家寄來的白酒樣板後，她形容澳洲白酒的味道「比較獨特」，可以算是「入門級白酒」。



墨爾本酒類經銷商曹默涵的公司從中國進口20多個品牌的白酒。 Credit: Supplied by Mohan Cao 曹默涵表示，影響白酒口味的關鍵因素之一是年份。「剛剛釀的酒，它並不是很好喝，它必須要有年份才會讓它變得越來越好喝。」





她表示，中國的很多白酒經過了幾十年的發酵，屬於老酒，而她所知道的澳洲自產白酒年份最久的不超過五年。「澳洲本地的白酒還是個『嬰兒』。」





除了貯藏年份外，用於製作白酒的設備也對白酒的發酵過程起著重要作用。





「中國白酒發酵的時候，它是放在一個泥巴池裡，或者一個石頭池裡，（裡面）已經有很多微量元素是不一樣的，所以它的口感是（澳洲白酒）沒有辦法比的。」



布里斯本一家白酒廠生產的年份最長的白酒已經有兩年多。 Credit: Supplied by Harry Zhao

中國白酒逐漸走向海外

近年來，中國白酒出口量提升，為該產品拓展海外市場提供了新的希望。據中國海關總署數據，2022年白酒出口量由前一年的1600萬升小幅上漲至1635萬升。





世界白酒日（World Baijiu Day）的發起人吉姆（Jim Boyce）來自加拿大，在北京生活多年。





為了向其他國家的人推廣白酒，2015年起，他把8月9日設定為世界白酒日，因為8和9在普通話發音上與白酒一詞非常接近。





他向SBS中文表示，他注意到近年來白酒在非華人消費者中越來越受歡迎，而過去八年，世界白酒日的活動已在全球70多個城市舉行，「包括利馬、洛杉磯、倫敦、斯德哥爾摩、雪梨和上海」。





「許多白酒初飲者直接品嚐了白酒，也嚐了雞尾酒、雪糕、朱古力等多種白酒創意衍生品。」



自2015年第一屆世界白酒日以來，全球70多個城市舉辦了各種活動，介紹以白酒為靈感的雞尾酒和其他飲品。 Credit: Supplied by worldbaijiuday.com 與此同時，澳洲的白酒行業也迎來利好消息。據中國海關總署數據，出口至澳洲的白酒量從2021年的231千升增加到2022年的279千升。





墨爾本和雪梨一些中餐廳也開始供應白酒。吃著小籠包喝白酒的情景並不罕見，有的酒吧也使用白酒來調製雞尾酒。





曹默涵和Harry Zhao都表示，注意到越來越多的中國白酒品牌進入澳洲市場。





Harry說：「最開始的時候澳洲可能只有像茅台、五糧液這些知名度最高的白酒。而現在，很多在中國屬於二線品牌的白酒在澳洲市場上也能找到。」





吉姆表示，過去幾年自己一直看到白酒將成為酒業「下一件大事」的消息，但他表示「這說起來容易，做起來難」。



鑑於大多數國家已經有了自己喜歡的烈酒，在競爭已經如此激烈、貨架如此擁擠的情況下，新來者很難打入其中。

「而且，許多向海外推廣的知名白酒品牌都比較昂貴，這對首次購買者來說更難做出決定。」





葉冠南表示，在澳洲推廣白酒，光靠他們的影響力是有限的。





「想要把白酒推到像威士忌一樣的巔峰的話」，這需要更多方、更多人的共同努力才能達成。「我們還有很多工作需要做。」





