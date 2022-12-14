「佢哋救咗我條命」：政府削減資助心理治療被批「噁心」

精神健康倡議者對削資助表示「噁心」，心理學家亦表示此舉對社區有不利的影響。

A smiling woman, wearing sunglasses in front of a lake and hills.

Laura Strehlau says reducing subsidised psychology sessions will not help people fully address their mental health issues. Source: Supplied

要點：
  • 澳洲市民在2023年能獲得10節受資助的心理治療，現時為20節。
  • 額外增設的10節受資助心理治療，是當時政府回應新冠疫情的其中一項措施。
  • 一份報告建議，繼續維持有關的額外治療節數。
心理治療「拯救」了一名墨爾本的三孩之母Laura Strehlau ，但明年這些受資助的治療節數減半令她感到「憂慮」。

聯邦政府於星期二（12月13日）宣布削減可獲國民保健計劃回扣的心理治療由每年20節減至10節。此舉很可能令病人需要為額外的治療時段支付額外數百元。

這10節受資助心理治療是政府在疫情初期，為應對市民的精神健康需要而增設。

聯邦衛生部長畢勒（Mark Butler） 發聲明表示，Better Access Initiative提供的額外資助，「並未有平等地傳遞到所有澳洲人。」

聲明指，報告指出新冠疫情對弱勢的澳洲人有不合比例的影響，但有證據評估過這些正在艱苦生活的人，並不能在國民保健回扣計劃下得到精神健康支援。
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內容指「基於這些原因」，這額外的10節時段在12月31日後便不會再提供。

當這政策在星期一（12日）公布前，墨爾本大學就這個政策作獨立評估，報告得出相反的建議。

報告指，接受這些額外時段的人佔約15% （8個人中多於1人），而大多數都是來自大城市及富裕地區。

報告其中一項建議是指額外時段應要繼續提供，以及針對那些患有多種精神病患者。

額外心理治療時段「拯救了我的生命」

Strehlau女士在推特（Twitter）上呼籲其他精神病患者一起譴責這次削減資助節數的舉動。

在網上一條影片中，這個患有躁鬱症的單親媽媽說：「這每年額外10節的心理治療，在我病情最嚴重時，救了我的生命。」

她說：「想起他（畢勒）在記者會中指那些患有多種精神病症的人，每年將會被限制到只有10次的資助心理治療，我便替那些有病情緊急的患者感到擔憂。」

「我就是其中一個沒有政府額外資助，便不能得到定期心理治療的人。」
A woman posing next to a dog.
Laura Strehlau says access to more subsidised psychology sessions is required. Source: Supplied
她向SBS表示，在一次躁狂發作後，她開始在每星期會見心理學家一次。當時，她可獲政府資助最多20節心理治療。

由於她的病情有改善，後來她改為每兩星期一次會見，現時為每三星期一次。

她說如果有些人和她的情況相似，但負擔不到額外心理診症節數，政府最終所付出的代價將會更大。

她說：「透過定期的心理治療，我可以完成大學學位，情緒得以變得穩定，亦能夠加入職場，成為社區中有價值的一員。」

她說：「我得到心理及藥物治療後，沒有再急性病發。」

她續說：「我這樣做不是要對精神健康服務施加壓力，而是這代表我能夠參與社區和當一個媽媽。」

接受心理學家治療所費多少？

國民保健計劃為一節50分鐘的臨床心理醫生治療提供131.65元回扣，心理學家治療則提供每節89.65元回扣。若精神健康醫療人員收取較高費用，病人就要自付差價。

雖然當中有些治療可以取得全額回扣，但政府報告指有四份三人接受心理治療後需自付差價，價錢介乎73至105元不等。

雖然各精神健康從業員能自行為服務定價，澳洲心理專家學會建議價錢為每節280元，這就是病人在沒有資助下接受心理治療的費用。

「不利的影響」

迪肯大學（Deakin University）臨床心理醫生及高級講師David Hallford表示，他相信扣減資助節數對社區中的精神健康會帶來不利影響。
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「當你令他們只得到部份治療，僅10節治療會令他們嘗試隔開治療的時間，甚至停止接受治療，因為他們認為自己難以痊癒，繼而可能會病情復發。」

「假如他們的治療取得成功，同樣，這亦意味他們可能需要很多的治療節數，但較其他人為少。這樣亦可減低他們復發的風險。」

「你不能說，因為他已痊癒就可以停止治療，以讓其他人能得到（治療）的機會。」

他說，政府應針對不同群組人士考慮怎樣構成有效的治療。例如是怎樣讓飲食失調的患者得到更多的受資助治療節數。
A man with a beard wearing a long sleeved shirt.
Clinical psychologist David Hallford, who is a senior lecturer at the School of Psychology at Deakin University, has questioned the reasoning behind the policy change. Source: Supplied / Simon Peter Fox Photographer
「有證據顯示有些人每年接受40節治療，可改善一些根深蒂固及反復出現的病情。當制定計劃時，不應任意地訂出節數，而是要根據證據，將受資助治療節數增加到40節。」

Hallford對這看似「隨意」訂出來的10節治療時段表示疑問。

他說：「這應由實際需要角度考慮。」

畢勒指，政府會與主要的專家及精神病患人士召開論壇，去討論這些計劃評估後的建議，以及在明年初提出改革建議。

這論壇預期將考慮如何支援有需要的人士獲得更高層次的治療，同時支持弱勢和邊緣化的澳洲人公平地獲得治療。

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Published 14 December 2022 at 3:45pm
By Aleisha Orr
Source: SBS
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