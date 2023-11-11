維州現「膽大竊匪」 闖「保安嚴密」商店偷去價值 16 萬引擎

墨爾本西部 Ravenhall 周四（11月9日）早上約 5時 30 分，發生「惹人觸目」的搶劫案。





三名疑犯使用一輛白色Nissan Navara 撞進汽車專賣店 Motorlab，而他們透過用汽車「硬闖」的方式，衝破柵欄和卷門，衝破了該店的「六層保安防護」，包括：柵欄、卷門、閉路電視、警報、防撞柱和鎖門。





疑犯在是次行動中，偷走三個「獨特」的引擎。





而據報，三名疑犯用以衝閘的汽車是在搶劫案發生一小時偷走的。





在事發後，由於 Nissan Navara 被卡在防撞柱，因而被遺下現場。





Motorlab 的東主 Henry Eap 表示，這次入室行竊「不是一次隨機襲擊」。





他認為「顯然有人以前曾在這裡」。





「三個引擎被拿走了，顯然他們知道應該瞄準甚麼，應該去哪裡，以及在這裡該做甚麼。」





「這些引擎的設計是為了應對相當高功率的車輛。」



Eap表示，被盜的引擎是「獨特的」，是為其客人定製的，與全國其他地方的引擎都不同，他希望這會更容易識別這些引擎，更容易找到它們。





Motorlab 在社交平台上發佈帖文表示：「每個製造都是獨一無二的，以一種非常特殊的方式組裝在一起，使其與其他引擎有所區別。請留意，如果你看到有人出售這些物品，請報警。」





他說：「這兩個引擎只能用於特定類型的汽車，其中一個是純粹為了安裝在Nissan Skyline GTR上，另一個是為了 三菱 Evo上。





根據現場的閉路電視的片段顯示，三名涉嫌賊人穿著黑色衣物，其中一名疑犯戴著黑色的《魷魚遊戲》面具。





然後，這三個引擎被裝載到一輛白色的大眾 Jetta 和另一輛未知型號的黑色車輛上。





高級探員 Sean Armstrong 表示，提供的錄像將對警方「非常有幫助」。





目前，警方調查仍在進行中。



