狀告Katy Perry侵權 澳設計師贏官司

美國流行歌手Katy Perry的其中一家公司侵犯了雪梨時裝設計師的商標。





設計師Katie Jane Taylor（原姓Perry）在一次意大利之旅中受到啟發，自 2007 年以來，她以Katie Perry作為品牌銷售和設計自己的服裝系列。





原名為Katheryn Hudson的歌手Katy Perry，最初反對設計師Katie Perry 在澳洲的註冊，但後來撤回，該商標獲得註冊。





Katie Perry於2019年10月在聯邦法院起訴歌手Katy Perry侵權，指這位歌手在過去10多年，開始以自己的名義銷售包括服裝在內的自家品牌商品。





法官Brigitte Markovic在周四公佈的一份判決書中寫道「這是一個關於兩個女人、兩個少年夢想和一個名字的故事」。



A federal court judge has found a company owned by US singer Katy Perry infringed on the trademark of a Sydney fashion designer. Source: AAP, Press Association / Collin Xavier/Image Press Agency 法官認為歌手Katy Perry在2014年澳洲舉行Prism巡迴演唱會之前在推特(Twitter)上的行為構成侵權ZD1





然而，法官裁定Katy Perry不欠設計師任何賠償，因為她「善意」地使用 了Katy Perry商標。





現在只有她的公司 Kitty Purry 需要對設計師的損失賠償，因為公司在巡迴演出期間，在快閃店和 Bravado 網站上有銷售衣服。





對Katy Perry在 Prism 巡演期間，或在2018年來到澳洲的Witness Tour之前，在 Target 和 Myer 以及亞馬遜和 eBay 等網站上銷售的服裝侵犯該商標的進一步指控，法官亦駁回。





流行歌星Katy Perry及其公司要求取消Katie Perry商標的申請也被聯邦法院駁回。





Katie Perry在接受 澳聯社（AAP）採訪時表示，她將「喝一杯香檳」來慶祝法庭獲勝。





「我絕對十分開心。」她說。





「這是為了維護小企業、維護澳洲法律、維護正義和真相。」





對Katie Perry來說，這場官司經歷了很長時間，加上各種謾駡和欺淩，包括據稱是由歌手Katy Perry的粉絲的人在網上向她和她家人發出的死亡威脅。





Katie Perry指壓力非常大。





Katie Perry沒有說明將判給多少賠償金，只是說會把這筆錢留給律師。





SBS新聞並不是指Katy Perry鼓勵她的粉絲以這種方式行事。





澳聯社已聯繫歌手Katy Perry尋求回應。



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