【涉賣自殺工具包】加國華裔廚師被控 澳洲警方也正調查

加拿大一名華裔廚師涉嫌向全球多個地區，包括澳洲，有輕生念頭的人，在網上兜售含致命毒藥的「自殺工具包」，目前澳洲聯邦警方正調查，據報與幾名澳洲人自身死亡有關。

A man wearing glasses

Kenneth Law, an Ontario chef, has been linked with up to 20 people's deaths internationally. Source: Supplied / Peel Regional Police

Key Points
  • 57 歲的被告Kenneth Law, 57, 被指控在網上向高危人群兜售「自殺工具包」。。
  • 被告是多機構調查的中心人物。
  • 澳洲、英國、美國、意大利、新西蘭和加拿大的調查人員，聯手調查被告涉嫌的罪行。
現年57歲的華裔廚師Kenneth Law，在加拿大中部安大略省（Ontario）鄉鎮皮爾（Peel）區被捕。

他被控兩年內，在網上向高危人群，銷售一種通常用作食品添加劑，並存在於加工肉類中的有毒物質，

被告Kenneth Law成為多機構調查的中心人物。

「雪梨晨鋒報」（Sydney Morning Herald）報道，來自澳洲、英國、美國、意大利、新西蘭和加拿大的調查人員聯手破獲了他涉嫌的罪行。

「雪梨晨鋒報」引述聯邦政府安全消息人士指出，澳洲聯邦警方、澳洲邊防部隊和州警方的調查資料顯示，至少有 10 個裝有這種致命物質的包裹，寄給澳洲人，導致死亡。

上個月 5 月 2 日，加拿大鄉鎮皮爾區警方證實，區內發生兩人死亡事件後，拘捕密西加沙（Mississauga）居民Kenneth Law，落案起訴他2項教唆﹑協助他人自殺罪。

當地警方表示，他們的調查發現了被告向 40 個不同國家/地區發送 1,200 個包裹的證據。

據「多倫多太陽報」（Toronto Sun）報道，加拿大多個地區的警方，已經宣布將審查他們所屬的死亡事件，是否與此案有關。

目前，這名被告安大略華裔廚師，被指與國際上多達 20 人的死亡有關，其中包括 13 名英國居民和一名美國青少年。

被告遭起訴前，他向一名假扮買家的「泰晤士報」（The Times）記者表示，他的「很多、很多、很多、很多」顧客都死了。

據報道，被告說，在看到他的母親中風後，他開始出售這種毒藥。

當時被告向他以為是買家的「泰晤士報」記者表示，「作為一個文明社會，我們還不夠先進，無法公開接受死亡。我希望我只是開明了一點。」

涉案的物質通常用於商業食品加工腌制，但高濃度攝入後可能致命。 SBS 新聞選擇不透露該物質的名稱。

據報，被告的個人網頁顯示，他於1989年取得多倫多大學工程學位。7年後再在約克大學攻讀工商管碩士(MBA)。到了2020年﹐Kenneth Law在Fairmont Royal酒店做廚師，後來轉而在網上銷售能被企圖自殺人士使用的各種產品。

被告的公開信息顯示他於2020年4月宣布破產。

資料顯示4個月後﹐被告註冊成立了一間名為ImtimeCuisine.com的公司，他通過郵寄形式﹐按照50克一包賣59元的價格，向世界各地寄出，有消費者發現，他的銷售活動出現在一個尋求自殺幫助的網上交流平台。

「泰晤士報」後來向加拿大當局舉報被告網頁，加拿大警方展開調查後，被告有關網頁也刪除。

澳洲聯邦警方發言人在接受澳聯社查詢時拒絕置評，已聯絡澳洲邊防隊（ABF）回應。

尋求危機支援的讀者可以打生命熱線Lifeline 13 11 14，自殺回撥服務 （Suicide Call Back Service）1300 659 467，兒童求助熱線（Kids Helpline ）1800 55 1800（適用於 25 歲以下的年輕人）。

有關心理健康的更多信息和支援，請瀏覽
beyondblue.org.au網站
或打電話 1300 22 4636。
多元文化心理健康（Embrace Multicultural Mental Health）
支持來自不同文化和語言背景人士。
更多內容

移台港人網上發起聯署促美國抵制李家超出席 APEC

加拉格爾:「我知道有希金斯事件」 但否認誤導國會

前美總統特朗普指司法部被拜登武器化

【Fair Work 調查】連鎖珍奶店 Sharetea 弱勢員工被欠薪近 9 萬



瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 11 June 2023 4:37pm
Presented by Wyee Yeung
Source: AAP, SBS
Available in other languages