【涉賣自殺工具包】加國華裔廚師被控 澳洲警方也正調查

Key Points 57 歲的被告Kenneth Law, 57, 被指控在網上向高危人群兜售「自殺工具包」。。

被告是多機構調查的中心人物。

澳洲、英國、美國、意大利、新西蘭和加拿大的調查人員，聯手調查被告涉嫌的罪行。

現年57歲的華裔廚師Kenneth Law，在加拿大中部安大略省（Ontario）鄉鎮皮爾（Peel）區被捕。





他被控兩年內，在網上向高危人群，銷售一種通常用作食品添加劑，並存在於加工肉類中的有毒物質，





被告Kenneth Law成為多機構調查的中心人物。





「雪梨晨鋒報」（Sydney Morning Herald）報道，來自澳洲、英國、美國、意大利、新西蘭和加拿大的調查人員聯手破獲了他涉嫌的罪行。





「雪梨晨鋒報」引述聯邦政府安全消息人士指出，澳洲聯邦警方、澳洲邊防部隊和州警方的調查資料顯示，至少有 10 個裝有這種致命物質的包裹，寄給澳洲人，導致死亡。





上個月 5 月 2 日，加拿大鄉鎮皮爾區警方證實，區內發生兩人死亡事件後，拘捕密西加沙（Mississauga）居民Kenneth Law，落案起訴他2項教唆﹑協助他人自殺罪。





當地警方表示，他們的調查發現了被告向 40 個不同國家/地區發送 1,200 個包裹的證據。





據「多倫多太陽報」（Toronto Sun）報道，加拿大多個地區的警方，已經宣布將審查他們所屬的死亡事件，是否與此案有關。





目前，這名被告安大略華裔廚師，被指與國際上多達 20 人的死亡有關，其中包括 13 名英國居民和一名美國青少年。





被告遭起訴前，他向一名假扮買家的「泰晤士報」（The Times）記者表示，他的「很多、很多、很多、很多」顧客都死了。





據報道，被告說，在看到他的母親中風後，他開始出售這種毒藥。





當時被告向他以為是買家的「泰晤士報」記者表示，「作為一個文明社會，我們還不夠先進，無法公開接受死亡。我希望我只是開明了一點。」





涉案的物質通常用於商業食品加工腌制，但高濃度攝入後可能致命。 SBS 新聞選擇不透露該物質的名稱。





據報，被告的個人網頁顯示，他於1989年取得多倫多大學工程學位。7年後再在約克大學攻讀工商管碩士(MBA)。到了2020年﹐Kenneth Law在Fairmont Royal酒店做廚師，後來轉而在網上銷售能被企圖自殺人士使用的各種產品。





被告的公開信息顯示他於2020年4月宣布破產。





資料顯示4個月後﹐被告註冊成立了一間名為ImtimeCuisine.com的公司，他通過郵寄形式﹐按照50克一包賣59元的價格，向世界各地寄出，有消費者發現，他的銷售活動出現在一個尋求自殺幫助的網上交流平台。





「泰晤士報」後來向加拿大當局舉報被告網頁，加拿大警方展開調查後，被告有關網頁也刪除。





澳洲聯邦警方發言人在接受澳聯社查詢時拒絕置評，已聯絡澳洲邊防隊（ABF）回應。





尋求危機支援的讀者可以打生命熱線Lifeline 13 11 14，自殺回撥服務 （Suicide Call Back Service）1300 659 467，兒童求助熱線（Kids Helpline ）1800 55 1800（適用於 25 歲以下的年輕人）。









