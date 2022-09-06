處女演說穿澳洲國旗 究竟她是誰？

對任何國會議員來說，處女演說永遠都是一個重要時刻，對Dai Le說，這也是她一個慶祝多元文化主義的機會。





新當選的Fowler選區獨立議員Dai Le在首次向國會發表演講時，穿上了以澳洲國旗為圖案的越南旗袍（áo dài）。





áo dài 是她祖國越南的民族服飾，通常在特殊或重要的場合穿著。





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雖然澳洲國旗一直是一個具爭議性的話題，但Dai Le說，這是一個代表歡迎她這位難民的國家，它代表了「希望、自由和無限的可能性」。





她在一份給予SBS 新聞的聲明中說：『對我來說，這件衣服代表了澳洲——一個多元文化、接納來到這裡尋找希望、自由和機會的人的澳洲。』





『這是慶祝我們國家及其所帶來的所有的可能性。』





『澳洲國旗結合了我的越南背景和代表我的兩個世界。』





該衣服是由雪梨西區費菲市（Fairfield）的一位設計師製作的。



Dai Le's outfit for her first speech celebrated her Vietnamese heritage and the Australian flag. Source: AAP / Lukas Coch Dai Le在 5 月的大選中創造了歷史，她擊敗了工黨的候選人、前參議員簡納莉 （Kristina Keneally），奪得在雪梨西南部Fowler選區的議席。





Fowler一直都是工黨的安全席位，工黨議員海耶斯 (Chris Hayes) 在 2022 年退休之前的 12年 ，一直以領先優勢當選該議席。





Dai Le在周一的演說中分享了她與母親和姐妹們乘船逃離飽受戰爭蹂躪而淪陷的越南前南部首都西貢的回憶。





當時Dai Le只有七歲， 她說還記得那次險惡的旅程，該艘木船在一場大風暴中幾乎沉沒。之後她們曾經在海外多個難民營生活，最終她和家人來到澳洲定居。





她說：『我記得我們被澳洲接納作為難民重新安置的那一刻......並記得當我們走出雪梨機場時，那份感激和自由的感覺。』





『當我們展望無限可能的地平線時，我們充滿了希望。』





她說：『澳洲張開雙臂歡迎我的母親和我的家人，給了我們安舒、食物和讓我們可睡在溫暖的床上。』



『這個移民故事屬於我們所有人。這是我們的故事，我們都可以自豪地分享它。』





Dai Le 又說：『她的選民已經厭倦了被主要政黨視為必是他們的囊中之物的感覺。』





她在昨天表示：『Fowler選區的人民想要並且需要一位來自他們社區的代表，並且永遠不會忘記他們面臨的個人挑戰......不僅在大選期間，而且在每一天。』





『雖然代表Fowler選區的人民是一種特權，但我們不是特權人民。』





『我們是被遺忘的一群，但我們是澳洲的支柱。』





Independent MP for Fowler Dai Le delivers her first speech in the House of Representatives on Monday. Source: AAP / LUKAS COCH 作為一名乳癌倖存者，Dai Le說她體驗過澳洲「令人驚嘆的」公立衛生系統，但她會利用她在國會的時間來爭取向她選區中的選民提供更多服務。





由於Fowler區內的失業率為 10%，Dai Le 呼籲政府可向當地尋求解決澳洲技能短缺的問題。





她說：『我們有專業資格的移民和難民，他們現在從事不合乎他們資歷的職業。』





『我們必須努力迅速建立認可他們資格的途徑，以便我們可以在我們的社區中運用他們的技能。』





Dai Le曾為澳洲廣播公司（ABC）擔任海外通訊員，之前亦曾經嘗試以自由黨候選人身份代表卡市（Cabramatta）競逐新州議會席位。





2012 年，她以獨立候選人身份參選，並當選為費菲市議會議員，一直至 2021 年。





她說：『我從未打算成為一名政治家。』





『我只想成為一個被主要政黨忽視和拋棄的社區的堅定倡導者。』



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