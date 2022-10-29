【真嚇人！】黃金海岸清真寺遭恐嚇收綠色豬頭

綠色其實是代表伊斯蘭的顏色，而星期五亦是伊斯蘭最神聖的一天。但黃金海岸一間清真寺卻在昨天（星期五）被人在入口處放置一個塗上綠色豬頭的和豬心。





被警方逮捕的21 歲女子來自 Southport 被控蓄意破壞，並會於下個月 11 日在 Southport 地方法院出庭。





黃金海岸清真寺主席高斯（Hussin Goss ）對SBS 新聞部表示，他在上午 10 點 45 分左右在清真寺第二個入口處的發現了一個塑膠袋，而袋中則載了一個被塗成綠色的豬頭和一個豬心，他對此感到“震驚”。





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穆斯林認為豬是不潔的動物，穆斯林一般要避免任何處理豬隻，而綠色亦是與穆斯林密切相關的象徵性顏色。而星期五亦是穆斯林一周中最神聖的一天，同時，每年 10 月 29 日亦是全國清真寺開放日， 目的是希望讓非穆斯林人士參觀清真寺以更了解關於伊斯蘭教的知識。





昆州警方在一份發給 SBS 新聞部的聲明中表示，當地及一些在這方面的專業警員會為該清真寺和社區提供支援。





警方一位發言人說：『昆士蘭警察局和反恐調查組以最嚴肅的態度對待所有針對文化和宗教社區的威脅事件。』





『黃金海岸偵探會利用龐大的情報網絡和行動調查策略。』





該清真寺平均會有 1,200 名穆斯林參與周五下午的祈禱活動。





高斯將事件形容為是一宗具針對性的『仇恨罪行』，並懇請當局追查肇事者。





高斯說：『我相信他們想向我們發送了一個信息，就是：「我們可以做我們想做的事，我們可以幹掉你們的宗教。」』





『他們在某種意義上是放下最骯髒的動物和在最神聖的星期五做了最骯髒的事。』





高斯在社交媒體上分享了發現這個豬頭的視頻，並向昆州各地的清真寺發送信息，提醒他們注意放在門外的可疑袋子。







他說：『我們會徹查事件，因為這是一宗仇恨罪案。』









該事件發生前數周，亦有一名男子被指控向布里斯本的庫拉比（Kuraby）清真寺發送語音郵件，威脅要殺死穆斯林。









布里斯本伊斯蘭學院的主管卡德里（Ali Kadri）亦分享了有關視頻，並對事件表示失望。









他在 Facebook 上寫道：『伊斯蘭恐懼症依然存在，很重要的是我們要認真對待這（事件）。』









2017年，該學院門外亦曾經被放了一個帶有納粹標誌的袋子， 而袋內亦放有一個豬頭。









高斯呼籲當局確保犯仇恨罪的肇事者受到澳洲司法系統的懲罰，以阻嚇其他人效仿。









他說：『一點火花可以變成大火，我們不希望看到這種情況在澳洲發生。』





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