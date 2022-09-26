原住民社區為公投拍廣告 呼籲國民支持烏魯魯宣言入憲

在這個名為《歷史在召喚》的廣告中，擁有Pitjantjatjara和Nyungar部落血統的藝術家Trevor Jamieson，向幾位孩子講述一個「一群人如何獲得發聲」的故事。





他在廣告中說：「整個國家都在做一些事。人們告訴親友，在街上、在工作中、在生活中討論......這就是我們如何改變這個國家令她變得更好、如何創造歷史。」





聽故事的孩子問這故事是不是真的，他回答：「它可以是真的。」



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原住民團體「烏魯魯青年對話」聯合主席Bridget Cama向SBS新聞表示，他們正在鼓勵澳洲人，表達對「發自內心的烏魯魯宣言」的支持。





她指，這個過程花了十年時間、撰寫了十份報告和七個獨立的正式程序，才走到這個階段。





「該廣告希望提高公眾的認識、教育和鼓勵對話，鼓勵澳洲人，就有關公投和原住民的發言權進行對話。並提醒澳洲人，原住民將在我們的共同歷史中，發揮非常重要的作用。」



如果你視這美麗的土地是你的家，那這就關你的事。

她表示，原住民之聲的問題影響到全體澳洲人。「最重要的是，當人們在公投日投票時，知道自己是為何而投。（我們）首先教育社區何謂原住民之聲，然後是它如何影響澳洲。」





在廣告中上鏡的另一位聯合主席Pat Anderson鼓勵公眾與家人、朋友和同事討論原住民之聲。「我們在打造一個國家，但無法獨自完成。公投需要所有澳洲人參與。」





「沉默從來不會創造歷史，而歷史在召喚。這（問題）要由全體澳洲人來回答。」



「烏魯魯青年對話」聯合主席Pat Anderson在廣告中出場。 Source: SBS 這個廣告的導演Jordan Watton來自Kamilaroi部落，攝影師Tyson Perkins有Arrernte和Kalkadoon血統，而音樂是由Yuwaalaraay部落的James Henry製作。





總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）已於今年7月的伽馬文化藝術節（Garma Festival）上宣佈會就原住民之聲入憲發起公投，問題將會是「你是否支持修憲，以建立原住民和托勒斯海峽島民的聲音？」





當局尚未公佈公投時間表，但工黨承諾會在本任期內進行，最快在2023年。



原住民事務部長貝妮（Linda Burney）昨日表示，原住民國會之聲入憲將極大改變原住民的生活，但她指不會所有事務都諮詢原住民。





她說原住民之聲主要解決兩大問題：承認澳洲原住民有著全球最久遠的連續文化，改善原住民的生活。而諮詢只會涉及那些「直接影響原住民生活」的政策，比如地權、水利、托兒等等。





不過，自由黨議員Keith Pitt表示會在公投中反對原住民之聲入憲。「我不認為這不會有助孩子獲得教育、家庭暴力發生、人們獲得工作，除了那些被包含在原住民之聲內的人。」





儘管「發自內心的烏魯魯宣言」獲得廣泛支持，但並非所有原住民社區都同意這項文件。

