「彭帥案」後神隱一年 張高麗在二十大首度現身

彭帥在去年11月在中國的社交媒體上指控張高麗脅迫她發生性關係，之後疑似「被失蹤」。在國際關注下，她後來透過官媒、奧委會及外媒表示無恙，但就否認曾指控任何人性侵。她之後亦宣佈退役。





不過，事件全個過程中，另一名涉事者張高麗以及中國政府都沒有對彭帥的指控發表評論。





75歲的張高麗此後一直保持低調，直至周日（10月16日）北京召開的中共二十大被目擊現身有2300人出席的會場。他當時坐在主席台的第一排位置。



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澳洲智庫組織伊洛研究所（Lowy Institute）的中國問題專家徐元敬（Jennifer Hsu）表示，儘管張高麗已經退休，但他仍是中共的高層成員。





張曾是2012至2017年的七名政治局常委之一，並在2013至2018年擔任國務院副總理，曾為中國最有權勢的人物之一。他當時主管經濟事務，負責處理一帶一路和北京冬奧會。





徐元敬形容張高麗出現在人民大會堂是「恰逢其時」：「如果他久不現身，就會有更多懷疑。而黨大會是所有黨內高級成員出席並被視為對黨負責的時機。」





她指，彭帥事件發生後，黨組織「發揮作用」，限制事件對其高層及黨的形象造成的損害。「你可以想像中共那樣的政治機器會進入告訴運轉，來在這類事件中保護其成員。他們會製造疑問——將疑問植於公眾心中，來動搖她（彭帥）的指控。」





「之後他（張高麗）可能會被『洗牌』，防止後續針對他有否對彭帥做過甚麼的假設或推測。中共關注的是限制影響，而非彭帥指控的真假。」





「但這不會湮沒的事實是，她一開始已作出了指控。」



王晨、張高麗、賀國強和吳官正等中共高層坐在主席台第一排位置。 Source: Getty / Lintao Zhang 中共十九屆政治局只有一位女性委員，常委全是男性。





徐元敬表示，中共一直聲稱尊重所有人的權益，包括女性，然而目前中國政壇和社會上，都有「問題性」的性騷擾、強姦和家庭暴力。





她指，早前唐山一間燒烤店發生女性顧客被當街毆打的事件，引發廣泛關注。「這類事件顯示社會有女性所受對待的深層問題。女性在公開場合被如此對待，可能反映了私人場所、家中（的情況）。」

