維州災情持續 近萬居民受災

維州北部幾條河流的水位繼續上升，預計將會破紀錄，沿岸居民正在為最壞的情況做準備。





多個地區的洪水警告仍然生效，包括 Shepparton、Murchison、Echuca、Kialla、Mooroopna 、Orrvale、Charlton Barnadown 和Elmore。





新州附近十幾條河流的主要洪水警告仍然生效，水位上升的河流有可能滿溢，有可能使維州邊界的兩側社區出現水浸。





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維州北部的小鎮 Echuca，居民和遊客在周一（10月17日）時被告知需緊急疏散，以色為洪水圍困。





當局表示：洪水可能會影響居住在坎帕斯佩河周圍的居民。同時，未來幾日，Echuca 的居民可能會受到影響。



聯邦緊急事務管理部長懷特（Murray Watt）說，大約 34,000 間房屋可能被洪水淹沒或隔離。





他接，儘管發布了疏散命令，但屋主還是感到意外。





懷特周一向 ABC 電視台表示：在已發出疏散令的情況下仍然留在這些房屋中，不單會把屋主的生命置於危險之中，亦有可能危及緊急救援人員。





Shepparton 的 Goulburn 河在周日的高位達到 11.88 米，並在一夜之間繼續上漲，預計在周一達到 12.2 米，這會造成嚴重的洪水。





氣象局表示，這比 1974 年 12.09 米的歷史性洪水位還要高。





圖片顯示城鎮中心的建築物被廣闊的棕色泥水包圍，居民使用沙袋保護財產。





Kerang 的 Loddon 河預計將在周二和周三達到峰值，水位與 2011 年 1 月破紀錄的洪水相似。



維州北部Shepparton的大部分地區已被洪水淹沒。 Source: AAP / (AAP Image/Diego Fedele) Wimmera 河亦已發出警報，警告Horsham 居民將可能在周一及周二出現大洪水。





位於Barnadown, Rochester Town 及 Echuca 的 Campaspe 河會在周一早上達至峰值，高於2011 年的紀錄。





目前約有 9,000 名居民受到洪水影響，其中許多人的社區因水位上漲而被隔離。





自上周三強降雨襲擊維州以來，維州緊急服務中心已接到 4,750 多個求助電話，其中包括 500 多個洪水救援請求。





總理艾巴尼斯表示，很多人都在艱難地應對。





他在談及席捲維州、新州和塔州的洪水時表示：對許多人來說，這是 18 個月來第三次或第四次受到嚴重的自然災害影響，令人心碎。





緊急事務管理專員克里斯普（Andrew Crisp）表示，這是充滿「毀滅性影響」，且充滿挑戰的一周。





但預計會有（更多）大洪水，特別是在高危地區，聽取緊急服務的建議並保持最新狀態至關重要。





根據預測，Shepparton、Mooroopna、Kailla 和 Echuca 的 7,500 多間房產可能會受到水位上升的影響。





政府已向 23 個地方政府區域的居民支付災後恢復費用，並將使用 Mickleham 的前新冠隔離設施，為受災人士提供一個設有 250 個床位的臨時居所。





但居民可以自由地四處走動和相互交往，來去自如。



澳洲國防軍準備沙包救災。 Source: AAP / (AAP Image/Diego Fedele) 每間房間均配有洗浴用品和其他必需品，住戶將獲得每日三餐，並在抵達時提供小吃和飲料。





慈善機構將為洪水期間未能帶上衣服的家庭提供援助。





大約 100 名澳洲國防軍將在受災最嚴重的地區進行疏散和準備沙包救災。



隨著河流膨脹，新州亦發布洪水警告

新州近十二條河流主要洪水警告仍然生效。





氣象局表示，預計新州 Riverina 區的一個小鎮 Moama 將發生大洪水，那裡的洪水可能與 1993 年的洪水一樣嚴重，甚至更糟——這是該地區有記錄以來的第二大洪水。





周一中午，Moama 附近一個原住民社區的大約 200 名居民被告知要撤離，住在 Moama 大篷車裡的人被告知要在早上 6 點之前離開。





儘管新州周末天氣晴朗，但氣象局BoM 的 Dean Narramore 表示洪水仍在上漲。





他在周一向澳洲廣播公司表示，在新州內陸及維州北部發出了重大洪水警報。他指在今日，將會有一些地方的水位到達峰值。





新州中西部福布斯的數千名居民受到影響。 一些人在上周五晚上拉克蘭河達到頂峰之前被疏散，部分中央商務區仍被淹沒。





預計 Warren 的大洪水將繼續，更多的降雨可能導致 Macquarie River 的水位進一步上升，未來幾天威靈頓和 Narromine 將面臨更嚴重的洪水威脅。





預計另一個風暴系統將於周二在澳洲中部形成，到周中將為新州內陸的大部分地區帶來 25-50 毫米的大範圍風暴，並在東部各州帶來雷暴。





新州內陸部分地區已創下 10 月降雨記錄，包括該州最西部的布羅肯希爾。





雪梨亦創下了記錄以來最潮濕的一年。





艾巴尼斯周日宣布，還有四個地區會合符申請聯邦財政援助的資格。





包括：中央海岸、Coonamble、Goulburn-Mulwaree 和 Parkes 。





目前共有31個地方政府居民可申領政府援助。



