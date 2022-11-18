【洪水後遺】蚊多如雲 某產品如廁紙被搶購一空

一位農民分享一條短片，片中是她在新州中西部地區的家，在洪水席捲後，數千隻蚊子蜂擁到她家外的情景。





農民 Nicole Fragar 走到她在Tottenham的家中的窗戶前，發現前廊周圍有一大群飛蟲在嗡嗡作響，她嚇壞了。





她在影片上寫上說明「別張嘴，這些是蚊子，在新州中西部發生洪水後，數量激增。」





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她說，在該地區發生創紀錄的洪水，並淹沒當地城鎮，雨水剛剛消退，蚊子就來了。





她在接受傳媒訪問時表示，短片是在下了4個晚上的雨之後拍下的。





比起自己，她更擔心自己養的動物，她指，如牛和狗等。



Nicole Fragar 走到她在Tottenham的家中的窗戶前，發現前廊周圍有一大群蚊。(Credie:Nicole Fragar via Storyful ) 另一方面，出現洪水的澳洲東部蚊蟲激增，導致對防蚊產品包括 Aerogard 和 Stingose等的需求激增，一些當地商店表示他們必須每天補貨。 新州南部小鎮Deniliquin 有兩家藥店，都在努力滿足居民對防蚊產品的需求。 其中一間藥房的藥劑師Izzy Hobson向《衛報》表示，已每天都在訂購更多的防蚊產品。





「我們實際上跟不上所有的產品，我們只是得到貨品，然而就被買走，這比我們每年這個時候通常訂購的數量要多很多。」 洪水加上春季溫暖的天氣，為多種蚊媒疾病，包括日本腦炎、羅斯河熱病病毒（Ross River virus）、「昆津病毒」(Kunjin virus)和「墨萊溪谷腦炎病毒」(Murray Valley encephalitis)(MVE)等創造了理想的條件。





Izzy Hobson指，顧客正在搶購任何可能有助於預防或減輕蚊咬的產品，包括驅蚊劑、叮咬後凝膠、蚊帳和貼片，甚至精油。 另一間藥房Eric Sim Pharmacy情況亦一樣，其老闆 Hawie Asfha 指，拐角處也發生了同樣的故事。但需求也在對供應鏈的上游產生影響。他指他們在從供應商處取貨時也遇到了問題。





在維州的小鎮Horsham，鎮上的Woolworths的服務主管 Tanya Jakobi指，情況就如2020年3月廁紙被搶購一樣。 他指超市每晚都在補貨，但到了第2天的下午，貨架上的貨品就被搶購一空。 另一名住在維州偏遠小鎮的Alicia Drew指，在她家附近的狗公園，蚊子像「雲層一樣」，她形容「我在澳洲從未見過這樣的蚊子。」



雪梨大學蚊子專家Cameron Webb博士表示，一旦天氣變暖，蚊子數量將大幅增加。





他建議受影響地區的人們使用驅蟲劑，在所有外露的皮膚上都塗上一層，同時穿上合適的衣服以減少被蚊咬的機會。



