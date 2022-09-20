【肥上瘦下】高層加薪幅度高基層員工逾 20 倍 四大銀行之一或發罷工

隨著通貨膨脹，生活開支不斷上升，各行各業的工作均希望加酬幅度可趕上通脹或不要落後太多，以免變相減人工。





擁有32,000 名員工的澳洲國民銀行(NAB)或面臨20年來首次的罷工行動。





澳洲國民銀行新的員工企業協議下，會為年收入低於10萬的員工，提供首年5%的薪酬漲幅，在次年會為他們提供4%的加薪。





Advertisement

而年薪超過10萬的員工，首年年薪將會增加4.5，而在次年將增加3.5%。





或許對不少人而言，4.5-5%的薪酬加幅已是相當可觀，但仍遠低於其工會要求的6%。





金融業工會（FSU）全國秘書安格里薩諾（Julia Angrisano）表示，薪酬落後於生活成本，銀行員工的薪酬亦在倒退。5%的加薪幅度遠跟不上通脹的步伐，聯邦財長查默斯（ Jim Chalmers）在 7 月份時曾表示，預計到 2022 年第四季度通貨膨脹率將達到 7.75%。





然而，一般員工的加薪幅度亦與NAB 總裁的麥克尤恩（Ross McEwan）的收入形成鮮明對比。麥克尤恩的薪酬由2021 年的 230 萬元上漲至今年的530 萬元，升幅達113%。





安格里薩諾指出：總裁的薪酬已經失控，麥克尤恩和高層成員大幅提高薪酬和獎金，但同時他們需要削減員工實際工資。





另一方面，NAB表示會為在財政年度內滿足年假、排班假和長期服務假要求的員工提供額外一周的帶薪假期。





但工會就指稱此提議是試圖取消年假補薪及輛班休假的手段。





安格里薩諾表示，NAB 的高層認為他們「保持現狀」已經夠好，但他們對銀行拒絕承認過度工作和人手不足的危機或改變的必要性感到非常失望。





她表示：如果 NAB 不採取行動，那麼成員將採取行動。他們表示，除非 NAB 提高加薪幅度，否則將會推動罷工行動，包括：罷工、停止工作會議和不再加班。





安格里薩諾表示：員工為了滿足僱主的過度要求，被脅迫每周工作長達 70 小時而沒有得到報酬，這是不可接受的。





不少員工「預計」會加班，如果他們說出來或拒絕，擔心會被解僱或業績表現受到「關注」。

