戈爾巴喬夫擧殯 俄國市民大排長龍瞻仰遺容

戈爾巴喬夫享年 91 歲，他的遺體停放在一個開放式的棺木内，讓市民瞻仰遺容，有市民輪候幾小時才能一睹戈爾巴喬夫最後的遺容。
克里姆林宮早前宣佈不會為戈爾巴喬夫舉行國葬，反映了俄國政府對戈爾巴喬夫的負面歷史評價，但戈爾巴喬夫在結束冷戰一事所起的作用，一直受到世人的稱許。
俄國總統普京以日程繁忙為理由，並無出席葬禮。但有報導稱他私下走到戈爾巴喬夫去世的醫院獻花。
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其中一位在場哀悼的俄國人尤里亞（Yulia Prividennaya） 有以下的表示。
指出：「 我們前來向真正人類的表表者戈爾巴喬夫致敬，我希望我們的歷史上有更多像他這樣的人。我們感謝他，因爲他帶給我們改革、前進及透明度。當世界正處於第三次世界大戰的邊緣時，我們需要這樣的政治家來處理局面。」
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