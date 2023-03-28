美國田納西州發生校園槍擊案 6人遇難包括3名9歲兒童

一名持槍的 28 歲疑犯於當地時間星期一 (3 月 27 日) 在美國田納西州納什維爾的一間私立基督教學校射殺三名兒童和三名成年工作人員。疑犯曾在該校就讀。





當地警察局長德雷克 (John Drake) 向記者表示，疑犯動機尚不清楚，但疑犯曾繪製了學校的詳細地圖，包括建築物的入口，並留下了一份「宣言」及其他文字。





當局正繼續調查事件。





該學校的學生大多是小學年齡的兒童。



德雷克確認，疑犯名叫黑爾 (Audrey Elizabeth Hale)，28 歲，是納什維爾地區的居民，使用女性人稱代名詞 (pronouns)。





在回答記者的問題時，疑犯克表示，疑犯自我定義為跨性別人士，但未有進一步提供詳情。



警方的迅速反應

警方發言人亞倫 (Don Aaron) 向記者表示，納什維爾市警察局在上午 10 點 13 分開始接到學校有槍手的報告。隨後抵達現場的警察報告說聽到了來自二樓的槍聲。





一組五人的警方小組中，兩名警官在大廳區域射殺了襲擊者，她在上午 10 點 27 分之前被宣佈死亡。





亞倫表示：「警察局的反應是迅速的。」



美國田納西州納什維爾一間基督教學校星期一發生致命槍擊案，三名兒童及三名教職員遇難。 Source: AAP / John Amis 德雷克說，這名 28 歲疑犯以前曾是該校的學生，案發當時透過其中一道門一邊開槍一邊進入學校。





醫院發言人豪斯 (John Howser) 在一份聲明中說，三名學生在抵達 Vanderbilt 的 Monroe Carell Jr. 兒童醫院後被宣佈死亡，他們身上有槍傷。警方確認，亦有三名成年工作人員被槍手殺害。





三名兒童死者均為九歲，分別被確認為迪克豪斯 (Evelyn Dieckhaus)、斯克魯格 (Hallie Scruggs) 和金尼 (William Kinney)。





其他死者包括 61 歲的學校保安希爾 (Mike Hill)、61 歲代課教師皮克 (Cynthia Peak) 和 60 歲的庫恩斯 (Katherine Koonce)。



收聽節目 【時事百寶箱】美國槍管寬鬆草菅人命 SBS Chinese 26/02/2018 05:52 Play

美國總統拜登 (Joe Biden) 在華盛頓對最新的校園槍擊事件發表回應，再次敦促美國國會通過更嚴厲的槍枝改革立法。





拜登說：「這很 (令人感到) 不安。」





他在白宮的一次活動中談到這個問題，並再次敦促國會通過對攻擊性武器的禁令。 「我們必須做更多工作來阻止槍枝暴力。它正在撕裂我們的社區，撕裂這個國家的靈魂。」



美國總統拜登再次督促國會阻止槍支暴力。 Source: AP / Susan Walsh/AP/AAP Image 田納西州共和黨參議員布萊克本 (Marsha Blackburn) 在推特上說，她的辦公室隨時準備協助受槍擊事件影響的人。





2021 年，田納西州取消了攜帶隱蔽手槍的許可證要求。現在在田納西，只要合法地購買槍枝武器，任何 21 歲以上的人都可以在沒有許可證的情況下公開或隱蔽地攜帶槍枝。





但是，被判定犯有涉及暴力或毒品重罪的人，持有槍枝是非法的。





受襲學校的學生父母被告知到附近的伍德蒙特浸信會教堂 (Woodmont Baptist Church) 集合，與孩子們團聚。家長們帶著孩子陸續走出了大樓。





聖約學校於 2001 年成立。根據學校的網站，學校約有 200 名學生。據 WTVF 電視台報導，該學校為學前班至六年級學生提供服務，並在 2022 年舉行了一次主動射擊訓練項目。





納什維爾市長庫珀 (John Cooper) 對受害者表示同情，並在社交媒體上寫道，該市已經「加入了冗長且可怕的已經歷校園槍擊事件的社區名單」。





根據研究人員里德曼 (David Riedman) 創立的 K-12 學校槍擊案數據庫，2023 年迄今為止，美國已經發生了 89 宗學校槍擊案 —— 即任何在學校擁有資產範圍內開槍的事件。





去年，發生了 303 宗此類事件，是該數據庫中迄今數字最高的一年。該數據庫可以追溯到 1970 年。





