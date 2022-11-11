【半小時完成】三料簡易朱古力布朗尼

相信很少人會不喜歡朱古力醬，這款只需數分鐘工夫製作的甜點，你絕對不容錯過。有了朱古力醬，糖、油和口味都不用煩惱。





不過講到布朗尼，有人喜歡蛋糕口感，也有人喜歡軟糖口感。在以下這份食譜中，如果你是軟糖擁躉，只需提早一點從焗爐中取出便可。



如果你想用棕櫚油，可以留意朱古力醬的標籤。 Source: SBS

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三料簡易朱古力布朗尼製作步驟

材料：

朱古力醬750克，雞蛋5個，麵粉1杯



做法：

在一個大碗中混合雞蛋和朱古力醬攪勻。 加入麵粉攪拌成較光滑的麵糊，不必過度，有點結塊也無礙。 放入已經舖有牛油紙的烤盤中烤焗，180度焗15至20分鐘。 烤焗時間越短，布朗尼越軟身。

注：



可以在焗到15分鐘時取出觀察，如仍為凝固可繼續焗。 布朗尼的口味、甜度甚至使用哪種油，都取決於你選用的朱古力醬。

Source: SBS