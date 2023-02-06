澳洲遭三熱帶氣旋包圍 東岸本周料迎強風降溫

氣象局表示，一個低氣壓系統正在瓦努阿圖附近「迅速形成」熱帶氣旋，正在向昆州移動。





高級氣象員Steve Hadley表示，該系統很可能在本周三、最遲周四升級為熱帶氣旋。「它向（昆州）海岸移動時速度將會變慢，逗留在海上的可能性高於登陸。」





從周三開始到周末，預計昆州東岸會有強風巨浪，部份地區可能會有暴雨，不過布里斯本不會受到影響。



氣象學家Livio Regano表示，要到周中才能更明確天氣會如何發展，但預計熱帶氣旋在周五或周六開始會向東南方向移動，屆時將令澳洲東南部在經歷過去一星期的小熱浪後，迅速降溫。





「現在溫度仍在攝氏30度左右，是平均水平或者高一點點。熱帶氣旋向南（往新西蘭）繼續移動時，氣溫會持續下降。」





與此同時，西澳附近海面也有兩個潛在的熱帶氣旋。





氣象學家Jess Miskelly表示，Kimberley地區的西北部一個低氣壓系統最快會在明天形成熱帶氣旋，但預計會在Pilbara海岸徘徊，不會登陸。她提醒民眾留意天氣預警。





而另一個較遠的熱帶氣旋會出現在Cocos Island，澳洲本土不會有任何影響。

